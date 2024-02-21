Міноборони США вважає відхід бійців ЗСУ з Авдіївки "стратегічним": українська армія зробила це задля збереження власної артилерії та снарядів, яких критично бракує на тлі проблем з наданням допомоги від Штатів.

Вихід ЗСУ з Авдіївки. Як це коментує Пентагон

З заявою з цього приводу виступила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Вона офіційно попередила: якщо Міноборони США не отримає фінансування від Палати представників, то не зможе надавати ЗСУ усе важливе озброєння.

За словами Сінгх, у такому випадку українські воїни будуть змушені обирати та ухвалювати рішення про те, які міста можуть утримувати із зброєю партнерів.

Я не можу прогнозувати, це будуть рішення українців, про які вони можуть говорити. Зараз йде критична боротьба за їхні життя та країну, тому ми потребуємо фінансування негайно. Це сигнал тривоги ще з жовтня. Сабріна Сінгх Заступниця речника Міноборони США

Представниця Пентагону звертає увагу на те, що наразі офіційний Вашингтон немає поточних занепокоєнь щодо ситуації на українському фронті, попри те, що населені пункти залишаються під ударами РФ.

Я перенаправлю це питання українцям, але я невпевнена, що вони розкажуть вам свої військові плани. Але вони щодня ведуть боротьбу, щоб втримати кожен дюйм території. Я не можу говорити про конкретне місто, — зазначила Сабріна Сінгх. Поширити

Пентагон обіцяє Україні оперативне надання зброї

У Міноборони США наголошують, що мають можливості забезпечити надання нових пакетів допомоги Україні у стислі терміни одразу після того, як Конгрес США ухвалить відповідний законопроєкт.