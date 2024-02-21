Минобороны США считает уход бойцов ВСУ из Авдеевки "стратегическим": украинская армия сделала это ради сохранения собственной артиллерии и снарядов, критически недостающих на фоне проблем с оказанием помощи от Штатов.
Выход ВСУ из Авдеевки. Как это комментирует Пентагон
С заявлением по этому поводу выступила заместительница представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Она официально предупредила: если Минобороны США не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет предоставлять ВСУ все необходимое вооружение.
По словам Сингх, в таком случае украинские воины будут вынуждены выбирать и принимать решения о том, какие города смогут защищать с оружием партнеров.
Представительница Пентагона обращает внимание на то, что в настоящее время у официального Вашингтона нет серьезных беспокойств относительно ситуации на украинском фронте, несмотря на то, что населенные пункты остаются под ударами РФ.
Пентагон обещает Украине оперативное предоставление оружия
В Минобороны США отмечают, что имеют возможность обеспечить предоставление новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.
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