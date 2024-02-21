Пентагон впервые отреагировал на выход ВСУ из Авдеевки
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Политика
Дата публикации

Пентагон впервые отреагировал на выход ВСУ из Авдеевки

Минобороны США
Пентагон
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Минобороны США считает уход бойцов ВСУ из Авдеевки "стратегическим": украинская армия сделала это ради сохранения собственной артиллерии и снарядов, критически недостающих на фоне проблем с оказанием помощи от Штатов.

Выход ВСУ из Авдеевки. Как это комментирует Пентагон

С заявлением по этому поводу выступила заместительница представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она официально предупредила: если Минобороны США не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет предоставлять ВСУ все необходимое вооружение.

По словам Сингх, в таком случае украинские воины будут вынуждены выбирать и принимать решения о том, какие города смогут защищать с оружием партнеров.

Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября.

Сабрина Сингх

Сабрина Сингх

Заместитель представителя Минобороны США

Представительница Пентагона обращает внимание на то, что в настоящее время у официального Вашингтона нет серьезных беспокойств относительно ситуации на украинском фронте, несмотря на то, что населенные пункты остаются под ударами РФ.

Я перенаправлю этот вопрос украинцам, но не уверена, что они расскажут вам свои военные планы. Но они ежедневно борются, чтобы удержать каждый дюйм территории. Я не могу говорить о конкретном городе, – отметила Сабрина Сингх.

Пентагон обещает Украине оперативное предоставление оружия

В Минобороны США отмечают, что имеют возможность обеспечить предоставление новых пакетов помощи Украине в сжатые сроки сразу после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.

Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия (по финансированию помощи – ред.), я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента – ред.) украинцам, - отметила представительница Пентагона.

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