Как США противодействовали намерениям РФ развернуть космическое оружие в космосе

Журналисты издания отмечают, что американские чиновники пытались не распространять информацию о разработке Россией нового космического оружия, поскольку Белый дом пытался начать переговоры с Кремлем и отказать Россию от реализации этой программы.

Собеседники журналистов, знакомые с ситуацией, рассказали, что высокопоставленные лица американской разведки и Белого дома контактировали с Россией, а также с Индией и Китаем, которые выступали в году посредников.

Переговоры продолжались несколько недель, прежде чем об этом узнала широкая общественность.

В частности, в Белом доме волновались из-за того, что в случае обнародования этой информации среди широких масс и представителей Конгресса, попытки заставить РФ прекратить эти испытания будут сорваны.

Что известно об опасениях Белого дома

Администрация Байдена также беспокоилась, что если подробности разведывательной информации будут раскрыты, источник этой информации может исчезнуть.

Американские чиновники отмечают, что после обнародования деталей этой программы РФ не изъявила никакого желания участвовать в этом вопросе.

Теперь официальные лица США все больше озабочены тем, что Россия продолжит испытание своего противоспутникового ядерного оружия космического базирования.

Если бы Россия добилась успеха в запуске, это продемонстрировало бы, что она может иметь возможность взорвать ядерное оружие в космосе и повредить спутники, на которые США и другие страны полагаются на связь, интернет и военные операции.

До этого в Белом доме умышленно занижали уровень разведывательных данных по РФ, в частности, об операциях российских спецслужб в Украине ради возможности оказывать публичное давление на Москву.

Однако официальные лица подсчитали, что космическая информация очень секретна и что работа по дипломатическим каналам будет более эффективной.

Они опасались, что если эта информация станет публичной, то это разгневает российского диктатора Владимира Путина.

Высокопоставленные представители разведки и администрации уже более года отслеживают прогресс России в производстве ядерного противоспутникового оружия космического базирования, собирая информацию о его конструкции, сборке и испытаниях.

В последние недели в Белом доме начали серьезно волноваться, что РФ осуществит пуск своего космического оружия.

Представители администрации Байдена заявили законодателям, что хотят держать разведданные в секрете, чтобы отслеживать достижения России и ее потенциальные испытания.

Высокопоставленные чиновники разведывательного сообщества, Белого дома и Госдепартамента в январе разработали план, как попытаться заставить Россию отступить, оказывая дипломатическое давление через посредников.

Официальные лица США обратились к своим коллегам в Китае и Индии, подняв вопрос о развитии российских возможностей и космоса и подчеркнув опасность и возможность того, что их спутники также могут быть повреждены.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан должен был проинформировать законодателей об этих планах, прежде чем глава Палаты представителей по разведке Майк Тернер на прошлой неделе опубликовал эту информацию первым, вызвав волну историй о разведке и российском противоспутниковом оружии.

Госсекретарь Энтони Блинкен в последние дни разговаривал со своими коллегами в Китае и Индии, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что разведывательное сообщество серьезно озабочено широким рассекречиванием этих разведывательных данных.

Что говорят в РФ

Глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу цинично начал отрицать намерения по разработке и размещению Россией космического ядерного оружия.