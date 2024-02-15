США запустят космические спутники для слежки за гиперзвуковым оружием

Агентство противоракетной обороны (MDA) и Агентство космического развития (SDA) запустят шесть спутников на околоземную орбиту. Они будут отслеживать гиперзвуковое и баллистическое оружие.

Что известно о спутниках, которые будут отслеживать гиперзвуковое оружие

Запуск запланирован на 15 февраля с космического стартового комплекса на станции космических сил на мысе Канаверал, Флорида. На орбиту спутники доставит ракета SpaceX Falcon 9.

По словам директора агентства противоракетной обороны Хита Коллинза, это будет ключевой момент для MDA, поскольку США входят в «новый этап предупреждения о ракетах, отслеживании и защите».

Фото — SpaceX/sda.mil

Агентство противоракетной обороны, Агентство космического развития и Космические силы США сотрудничают в разработке спутников для гиперзвукового и баллистического космического датчика отслеживания (HBTSS), которые будут предоставлять качественные данные управления огнем, необходимые для защиты от современных угроз.

Специалисты будут испытывать спутники на орбите два года. В течение следующих недель инженеры проведут серию испытаний и проверок, чтобы убедиться, что спутники интегрируются с системой противоракетной обороны и другими составляющими миссии.

Что известно о запуске спутников Космическими силами США

Часть Космических сил США SDA ранее развернула 23 спутника Tranche 0 на орбите в 2023 году, включая спутники уровня транспорта и слежения, с базы космических сил Ванденберг.

Четыре спутника Tracking Layer, которые будут запущены с HBTSS от MDA, были доставлены компанией L3Harris Technologies и представляют собой последние спутники в программе Tranche 0, благодаря чему орбитальная группировка достигает 27.

Агентство противоракетной обороны Штатов инициировало программу HBTSS в 2018 году. В январе 2021 года MDA заключила другие соглашения о трансакции с L3Harris Technologies Inc. и Northrop Grumman Corporation.