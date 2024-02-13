Что известно о последствиях пожара на аэродроме "Саки"

В частности, спутниковые снимки NASA позволили обнаружить критические точки в районе населённого пункта Новофедоровка.

Спутниковые снимки уже оценили аналитики из мониторинговой группы "Крымский ветер".

Недалеко от костра находится стоянка военной техники и площадка РЛС. Отметим, что в воинских частях случайные пожары обычно бывают только летом, когда много сухостоя. Места возгорания можно проследить на фото. Точность определения координат спутника NASA может варьироваться в пределах 100-200 м, отмечают аналитики. Поделиться

Также на кадрах желтой точкой отмечено место попадания по командному пункту РФ в результате удара ВСУ еще 6 января.

В ГУР советуют российским оккупантам как можно быстрее бежать из Крыма

По словам руководителя спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Тимура в комментарии журналистам Украинской правды, российским оккупантам следует быстрее бежать из оккупированного Крыма, пока подразделения ВСУ не зашли туда и не устроили захватчикам кошмар.

Разведчик рассказал о бое, которое произошло во время одной из операций 4 октября. Он отметил, что тогда в плен никого не взяли, потому что не было лишнего места.

Понимаете, в чем вопрос, тогда некуда было сажать пленника, чтобы его забрать в плен. Для россиян, которые сейчас в Крыму, есть совет: просто уйти оттуда. Потому что сейчас и в плен сможем брать, и не только, – отмечает Тимур. Поделиться

По его словам, подразделение получило много техники, позволяющей проводить различные операции.

Нам командир предоставил очень многое. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической авиации – это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко

При этом он указал, что на мысе Тарханкут в прошлом году его бойцы выполняли специальные задачи, включавшие в себя обнаружение средств противника.