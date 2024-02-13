В NASA обнародовали спутниковые снимки последствий пожара на аэродроме "Саки"
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Проиcшествия
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В NASA обнародовали спутниковые снимки последствий пожара на аэродроме "Саки"

"Бавовна" на аэродроме в Саки
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Источник:  online.ua

На аэродроме "Саки" на территории оккупированного Россией Крыма 13 февраля произошел масштабный пожар. Ее последствия зафиксировали спутники NASA.

Что известно о последствиях пожара на аэродроме "Саки"

В частности, спутниковые снимки NASA позволили обнаружить критические точки в районе населённого пункта Новофедоровка.

Спутниковые снимки уже оценили аналитики из мониторинговой группы "Крымский ветер".

Недалеко от костра находится стоянка военной техники и площадка РЛС. Отметим, что в воинских частях случайные пожары обычно бывают только летом, когда много сухостоя. Места возгорания можно проследить на фото. Точность определения координат спутника NASA может варьироваться в пределах 100-200 м, отмечают аналитики.

Также на кадрах желтой точкой отмечено место попадания по командному пункту РФ в результате удара ВСУ еще 6 января.

В ГУР советуют российским оккупантам как можно быстрее бежать из Крыма

По словам руководителя спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Тимура в комментарии журналистам Украинской правды, российским оккупантам следует быстрее бежать из оккупированного Крыма, пока подразделения ВСУ не зашли туда и не устроили захватчикам кошмар.

Разведчик рассказал о бое, которое произошло во время одной из операций 4 октября. Он отметил, что тогда в плен никого не взяли, потому что не было лишнего места.

Понимаете, в чем вопрос, тогда некуда было сажать пленника, чтобы его забрать в плен. Для россиян, которые сейчас в Крыму, есть совет: просто уйти оттуда. Потому что сейчас и в плен сможем брать, и не только, – отмечает Тимур.

По его словам, подразделение получило много техники, позволяющей проводить различные операции.

Нам командир предоставил очень многое. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической авиации – это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко

При этом он указал, что на мысе Тарханкут в прошлом году его бойцы выполняли специальные задачи, включавшие в себя обнаружение средств противника.

Важно было фиксировать время, за какое время противник к нам пытается приблизиться. Были отдельные агентурные мероприятия, которые тоже проводились. И, конечно, нанести огневое поражение. Это важная задача – зайти, показать, что пока они из Крыма не убежали, мы будем заходить по морю, по воздуху, мы будем идти дальше. После этих сделок нам стало удобнее работать с нашей агентурой в Крыму. Потому что они поняли, что мы можем туда прийти, сесть на плавсредства и устроить там кошмар для противника", – подчеркнул Тимур.

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