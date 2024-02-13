На аэродроме "Саки" на территории оккупированного Россией Крыма 13 февраля произошел масштабный пожар. Ее последствия зафиксировали спутники NASA.
Что известно о последствиях пожара на аэродроме "Саки"
В частности, спутниковые снимки NASA позволили обнаружить критические точки в районе населённого пункта Новофедоровка.
Спутниковые снимки уже оценили аналитики из мониторинговой группы "Крымский ветер".
Также на кадрах желтой точкой отмечено место попадания по командному пункту РФ в результате удара ВСУ еще 6 января.
В ГУР советуют российским оккупантам как можно быстрее бежать из Крыма
По словам руководителя спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Тимура в комментарии журналистам Украинской правды, российским оккупантам следует быстрее бежать из оккупированного Крыма, пока подразделения ВСУ не зашли туда и не устроили захватчикам кошмар.
Разведчик рассказал о бое, которое произошло во время одной из операций 4 октября. Он отметил, что тогда в плен никого не взяли, потому что не было лишнего места.
По его словам, подразделение получило много техники, позволяющей проводить различные операции.
Нам командир предоставил очень многое. У нас сейчас достаточно плавсредств и специфической авиации – это наша разработка. Столько всего, что им будет несладко
При этом он указал, что на мысе Тарханкут в прошлом году его бойцы выполняли специальные задачи, включавшие в себя обнаружение средств противника.
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