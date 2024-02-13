Що відомо про наслідки пожежі на аеродромі “Саки”

Зокрема, супутникові знімки NASA дозволили виявити критичні точки в районі населеного пунтку Новофедорівка.

Супутникові знімки вже оцінили аналітики з моніторингової групи “Кримський вітер”.

Недалеко від вогнища знаходиться стоянка військової техніки і майданчик РЛС. Відзначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають тільки влітку, коли багато сухостою. Місця загоряння можна простежити на фото. Точність визначення координат супутника NASA може варіюватися в межах 100-200 м, - зазначають аналітики. Поширити

Також на кадрах жовтою точкою відзначено місце влучання по командному пункту РФ внаслідок удару ЗСУ ще 6 січня.

У ГУР радять російським окупантам якнайшвидше тікати з Криму

За словами керівника спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Тимура у коментарі журналістам “Української правди”, російським окупантам варто швидше тікати з окупованого Криму, поки підрозділи ЗСУ не зайшли туди і не влаштували загарбникам кошмар.

Розвідник розповів про бій, який стався під час однієї з операцій 4 жовтня. Він зазначив, що тоді в полон нікого не взяли, бо не було зайвого місця.

Розумієте, в чому питання, тоді нікуди було садити полоненого, щоб його забрати в полон. Для росіян, які зараз в Криму, є порада: просто втекти звідти. Тому що зараз і в полон зможемо брати, і не тільки, - зазначає Тимур. Поширити

За його словами, підрозділ отримав багато техніки, яка дозволяє проводити різні операції.

Нам командир надав дуже багато. У нас зараз достатньо плавзасобів і специфічної авіації - це наша розробка. Стільки всього, що їм буде несолодко

При цьому він вказав, що на мисі Тарханкут в минулому році його бійці виконували спеціальні завдання, які включали в себе виявлення засобів ворога.