На аеродромі “Саки” на території окупованого Росією Криму 13 лютого сталась масштабна пожежа. Її наслідки зафіксували супутники NASA.
Що відомо про наслідки пожежі на аеродромі “Саки”
Зокрема, супутникові знімки NASA дозволили виявити критичні точки в районі населеного пунтку Новофедорівка.
Супутникові знімки вже оцінили аналітики з моніторингової групи “Кримський вітер”.
Також на кадрах жовтою точкою відзначено місце влучання по командному пункту РФ внаслідок удару ЗСУ ще 6 січня.
У ГУР радять російським окупантам якнайшвидше тікати з Криму
За словами керівника спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Тимура у коментарі журналістам “Української правди”, російським окупантам варто швидше тікати з окупованого Криму, поки підрозділи ЗСУ не зайшли туди і не влаштували загарбникам кошмар.
Розвідник розповів про бій, який стався під час однієї з операцій 4 жовтня. Він зазначив, що тоді в полон нікого не взяли, бо не було зайвого місця.
За його словами, підрозділ отримав багато техніки, яка дозволяє проводити різні операції.
Нам командир надав дуже багато. У нас зараз достатньо плавзасобів і специфічної авіації - це наша розробка. Стільки всього, що їм буде несолодко
При цьому він вказав, що на мисі Тарханкут в минулому році його бійці виконували спеціальні завдання, які включали в себе виявлення засобів ворога.
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