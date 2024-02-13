В NASA оприлюднили супутникові знімки наслідків пожежі на аеродромі "Саки"
Категорія
Події
Дата публікації

В NASA оприлюднили супутникові знімки наслідків пожежі на аеродромі "Саки"

"Бавовна" на аеродромі Саки
Джерело:  online.ua

На аеродромі “Саки” на території окупованого Росією Криму 13 лютого сталась масштабна пожежа. Її наслідки зафіксували супутники NASA. 

Що відомо про наслідки пожежі на аеродромі “Саки”

Зокрема, супутникові знімки NASA дозволили виявити критичні точки в районі населеного пунтку Новофедорівка.

Супутникові знімки вже оцінили аналітики з моніторингової групи “Кримський вітер”.

Недалеко від вогнища знаходиться стоянка військової техніки і майданчик РЛС. Відзначимо, що у військових частинах випадкові пожежі зазвичай бувають тільки влітку, коли багато сухостою. Місця загоряння можна простежити на фото. Точність визначення координат супутника NASA може варіюватися в межах 100-200 м, - зазначають аналітики.

Також на кадрах жовтою точкою відзначено місце влучання по командному пункту РФ внаслідок удару ЗСУ ще 6 січня.

У ГУР радять російським окупантам якнайшвидше тікати з Криму

За словами керівника спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони Тимура у коментарі журналістам “Української правди”, російським окупантам варто швидше тікати з окупованого Криму, поки підрозділи ЗСУ не зайшли туди і не влаштували загарбникам кошмар.

Розвідник розповів про бій, який стався під час однієї з операцій 4 жовтня. Він зазначив, що тоді в полон нікого не взяли, бо не було зайвого місця.

Розумієте, в чому питання, тоді нікуди було садити полоненого, щоб його забрати в полон. Для росіян, які зараз в Криму, є порада: просто втекти звідти. Тому що зараз і в полон зможемо брати, і не тільки, - зазначає Тимур.

За його словами, підрозділ отримав багато техніки, яка дозволяє проводити різні операції.

Нам командир надав дуже багато. У нас зараз достатньо плавзасобів і специфічної авіації - це наша розробка. Стільки всього, що їм буде несолодко

При цьому він вказав, що на мисі Тарханкут в минулому році його бійці виконували спеціальні завдання, які включали в себе виявлення засобів ворога.

Важливо було фіксувати час, за скільки часу противник до нас намагається наблизитися. Були окремі агентурні заходи, які теж проводилися. І, звичайно, завдати вогневого ураження. Це важливе завдання - зайти, показати, що поки вони з Криму не втекли, ми будемо заходити по морю, по повітрю, ми будемо йти далі. Після цих операцій нам стало зручніше працювати з нашою агентурою в Криму. Тому що вони зрозуміли, що ми можемо туди прийти, сісти на плавзасоби і влаштувати там кошмар для противника", - підкреслив Тимур.

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