США запустять космічні супутники для стеження за гіперзвуковою зброєю

Агентство протиракетної оборони (MDA) і Агентство космічного розвитку (SDA) запустять шість супутників на навколоземну орбіту. Вони відстежуватимуть гіперзвукову і балістичну зброю.

Що відомо про супутники, які будуть відстежувати гіперзвукову зброю

Запуск запланували на 15 лютого з космічного стартового комплексу на станції космічних сил на мисі Канаверал, Флорида. На орбіту супутники доставить ракета SpaceX Falcon 9.

За словами директора агентства протиракетної оборони Хіта Коллінза, це буде ключовий момент для MDA, оскільки США входять у «новий етап попередження про ракети, відстеження і захисту».

Фото — SpaceX / sda.mil

Агентство протиракетної оборони, Агентство космічного розвитку та Космічні сили США співпрацюють у розробці супутників для гіперзвукового та балістичного космічного датчика відстеження (HBTSS), які надаватимуть якісні дані управління вогнем, необхідні для захисту від сучасних загроз.

Фахівці випробовуватимуть супутники на орбіті два роки. Протягом наступних тижнів інженери проведуть серію випробувань і перевірок, щоб переконатися, що супутники інтегруються із системою протиракетної оборони та іншими складниками місії.

Що відомо про запуск супутників Космічними силами США

Частина Космічних сил США SDA раніше розгорнула 23 супутники Tranche 0 на орбіті в 2023 році, включно з супутниками рівня транспорту та стеження, з бази космічних сил Ванденберг.

Чотири супутники Tracking Layer, які будуть запущені з HBTSS від MDA, були доставлені компанією L3Harris Technologies і являють собою останні супутники в програмі Tranche 0, завдяки чому орбітальне угруповання досягає 27.

Агентство протиракетної оборони Штатів ініціювало програму HBTSS у 2018 році. У січні 2021 року MDA уклала інші угоди про трансакцію з L3Harris Technologies Inc. і Northrop Grumman Corporation.