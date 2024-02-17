Журналисты раскрыли детали разработки Россией ядерного космического оружия
Категория
Мир
Дата публикации

Журналисты раскрыли детали разработки Россией ядерного космического оружия

Спутник
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Источник:  CNN

Россия пытается разработать ядерное космическое оружие для уничтожения спутников посредством мощной волны энергии.

Ядерное оружие для уничтожения спутников

По данным источников CNN, знакомым с данными американской разведки, Россия пытается разработать ядерное космическое оружие, которое могло бы уничтожить спутники.

Такое оружие могло бы создать огромную энергетическую волну при детонации, потенциально разрушая огромную часть коммерческих и государственных спутников, от которых зависит мобильная связь, оплата счетов и использование интернета.

Это новое оружие, которое военные космические эксперты обычно называют ядерным ЭМИ, создаст импульс электромагнитной энергии и поток высокозаряженных частиц, которые прорвутся через пространство, чтобы нарушить работу других вращающихся вокруг Земли спутников.

Министерство обороны и разведывательное сообщество в течение многих лет отслеживали попытки России разработать широкий спектр противоспутникового оружия, включая EMI.

По словам одного из чиновников оборонного ведомства, в последние месяцы появился поток разведывательных отчетов, относившихся именно к усилиям России разработать ядерные противоспутниковые средства.

Эксперты говорят, что такое оружие может иметь потенциал для уничтожения мегагрупп малых спутников, таких как Starlink от SpaceX, который успешно использовался Украиной в войне с Россией.

Чиновники администрации Байдена утверждают, что если бы Россия ввела ядерный EMI, это было бы первым в истории нарушением Договора о космосе 1967 года, запрещающим размещение оружия массового уничтожения в космосе.

Это было бы нарушением Договора о космосе, который подписали более 130 стран, включая Россию.

Джон Кирби

Джон Кирби

координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США

Угроза нацбезопасности США

14 февраля представитель Республиканской партии Майк Тернер, глава Комитета по разведке Палаты представителей, опубликовал заявление о том, что его комиссия «обладает информацией о серьезной угрозе национальной безопасности».

Позже президент США Джо Байден публично подтвердил, что Тернер подразумевал новый российский ядерный противоспутниковый потенциал, но официальные лица решительно отказывались обсуждать это.

Байден подчеркнул, что «не существует ядерной угрозы для народа Америки или какой-либо другой точки мира из того, что делает Россия сейчас».

Представители администрации Байдена публично подчеркнули, что оружие все еще разрабатывается и не на орбите.

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