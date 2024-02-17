Ядерна зброя для знищення супутників

За даними джерел CNN, знайомими з даними американської розвідки, Росія намагається розробити ядерну космічну зброю, яка б могла знищити супутники.

Така зброя могла б створити величезну енергетичну хвилю під час детонації, потенційно руйнуючи величезну частину комерційних і державних супутників, від яких залежить мобільний зв’язок, оплата рахунків та використання інтернету.

Ця нова зброя, яку військові космічні експерти зазвичай називають ядерним ЕМІ, створить імпульс електромагнітної енергії та потік високозаряджених частинок, які прорвуться через простір, щоб порушити роботу інших супутників, що обертаються навколо Землі.

Міністерство оборони та розвідувальне співтовариство протягом багатьох років відслідковували спроби Росії розробити широкий спектр протисупутникової зброї, включаючи EMІ.

За словами одного з чиновників оборонного відомства, в останні місяці з’явився потік розвідувальних звітів, які стосувалися саме зусиль Росії розробити ядерні протисупутникові засоби.

Експерти кажуть, що така зброя може мати потенціал для знищення мегаугруповань малих супутників, таких як Starlink від SpaceX, який успішно використовувався Україною у війні з Росією. Поширити

Чиновники адміністрації Байдена стверджують, що якби Росія запровадила ядерний EMІ, це було б першим в історії порушенням Договору про космос 1967 року, який забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі.

Це було б порушенням Договору про космос, який підписали понад 130 країн, включаючи Росію. Джон Кірбі координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США

Загроза нацбезпеці США

14 лютого представник Республіканської партії Майк Тернер, голова Комітету з розвідки Палати представників, опублікував заяву про те, що його комісія «володіє інформацією про серйозну загрозу національній безпеці».

Пізніше президент США Джо Байден публічно підтвердив, що Тернер мав на увазі новий російський ядерний протисупутниковий потенціал, але офіційні особи рішуче відмовлялися обговорювати це.

Байден підкреслив, що «не існує ядерної загрози для народу Америки чи будь-якої іншої точки світу з того, що робить Росія на даний момент».

Представники адміністрації Байдена публічно підкреслили, що зброя все ще розробляється і ще не на орбіті.