Як США протидіяли намірам РФ розгорнути космічну зброю у космосі

Журналісти видання зазначають, що американські посадовці намагались не поширювати інформацію про розробку Росією нової космічної зброї, оскільки Білий дім робив спроби почати переговори з Кремлем та відмовити Росію від реалізації цієї програми.

Співрозмовники журналістів, знайомі з ситуацією, розповіли, що високопосадові особи американської розвідки та Білого дому мали контакти з Росією, а також з Індією та Китаєм, які виступали у році посередників.

Переговори, як зазначається, тривали кілька тижнів, перш ніж про це дізналась широка громадськість.

Зокрема, у Білому домі хвилювались через те, що у разі оприлюднення цієї інформації серед широкого загалу та представників Конгресу, спроби змусити РФ припинити ці випробування будуть зірвані.

Що відомо про побоювання Білого дому

Адміністрація Байдена також турбувалася, що, якщо подробиці розвідувальної інформації буде розкрито, джерело цієї інформації може зникнути.

Американські посадовці зазначають, що після оприлюднення деталей цієї програми РФ не виявила жодного бажання брати участь у цьому питанні.

Тепер офіційні особи США все більше стурбовані тим, що Росія продовжить випробування своєї протисупутникової ядерної зброї космічного базування

Якби Росія досягла успіху в запуску, це продемонструвало б, що вона може мати можливість підірвати ядерну зброю в космосі і пошкодити супутники, на які США та інші країни покладаються для зв'язку, інтернету і військових операцій.

До цього у Білому домі умисно занижували рівень розвідувальних даних щодо РФ, зокрема, про операції російських спецслужб в Україні, заради змоги чинити публічний тиск на Москву.

Однак офіційні особи підрахували, що космічна інформація дуже секретна і що робота дипломатичними каналами буде більш ефективною.

Вони побоювалися, що якщо ця інформація стане публічною, то це розгніває російського диктатора Володимира Путіна.

Високопоставлені представники розвідки та адміністрації вже понад рік відстежують прогрес Росії у виробництві ядерної протисупутникової зброї космічного базування, збираючи інформацію про її конструкцію, складання та випробування.

Протягом останніх тижнів у Білому домі почали серйозно хвилюватись, що РФ здійснить пуск своєї космічної зброї.

Представники адміністрації Байдена заявили законодавцям, що хочуть тримати розвіддані в секреті, щоб мати змогу відстежувати досягнення Росії та її потенційні випробування.

Високопоставлені чиновники розвідувального співтовариства, Білого дому та Держдепартаменту в січні розробили план, як спробувати змусити Росію відступити, чинячи дипломатичний тиск через посередників.

Офіційні особи США звернулися до своїх колег у Китаї та Індії, порушивши питання про розвиток російських можливостей і космосу і підкресливши небезпеку і можливість того, що їхні супутники також можуть бути пошкоджені.

Радник із національної безпеки Джейк Салліван мав поінформувати законодавців про ці плани, перш ніж голова Палати представників із розвідки Майк Тернер минулого тижня опублікував цю інформацію першим, спричинивши хвилю історій про розвідку і російську протисупутникову зброю.

Держсекретар Ентоні Блінкен останніми днями розмовляв зі своїми колегами в Китаї та Індії, зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки.

Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі заявляв, що розвідувальне співтовариство серйозно стурбоване широким розсекреченням цих розвідувальних даних.

Що кажуть в РФ

Глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу цинічно почав заперечувати наміри щодо розробки та розміщення Росією космічної ядерної зброї.