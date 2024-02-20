По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон планирует выделить Украине более 60 млрд долларов на военную поддержку, покрытие дефицита госбюджета и развитие экономики страны.

Что известно о ключевых приоритетах помощи США Украине

Требование президента в отношении Украины содержит три части: первая – безопасность, то есть оружие, вторая – прямая поддержка бюджету, что само собой разумеется, и третья – поддержка экономики. В то время как составляющая безопасности всем очевидна, многие не понимают важности поддержки бюджета и экономики, - подчеркнула Бринк. Поделиться

Она отметила, что вместе с главой Минобороны США Ллойдом Остином и главой Госдепа Энтони Блинкеном посылала письма представителям Конгресса с объяснением важности одобрения финансирования помощи Украине.

Важность состоит в том, что Украина должна выиграть, Украина должна выжить и ее экономика должна выжить. И идея поддержки бюджета состоит не в том, чтобы помочь в текущей ситуации, а чтобы идти вперед к самодостаточности, – отмечает Бринк. Поделиться

Что известно о ключевых направлениях помощи США.

Посол добавила, что подавляющая часть помощи будет направлена на развитие украинской экономики, усиление экспортных способностей, усовершенствование КПП, поддержку бизнеса, готового экспортировать свои товары.

Бринк отметила, что кроме этого США направили более миллиарда долларов для поддержки энергосистемы Украины в условиях массированных атак оккупационной армии по объектам энергетической инфраструктуры.

Как рассказала дипломат, в США она видит определенную усталость от войны в Украине. Но наша страна не хочет зависим от других государств.

Поэтому мы хотим помочь украинцам получить страну, о которой они мечтают и которой стремятся – независимая, суверенная, процветающая и в составе евроатлантических организаций – ЕС и НАТО. И мы это поддерживаем, – отметила Бринк. Поделиться