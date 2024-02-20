По словам посла США в Украине Бриджит Бринк, Вашингтон планирует выделить Украине более 60 млрд долларов на военную поддержку, покрытие дефицита госбюджета и развитие экономики страны.
Что известно о ключевых приоритетах помощи США Украине
Она отметила, что вместе с главой Минобороны США Ллойдом Остином и главой Госдепа Энтони Блинкеном посылала письма представителям Конгресса с объяснением важности одобрения финансирования помощи Украине.
Что известно о ключевых направлениях помощи США.
Посол добавила, что подавляющая часть помощи будет направлена на развитие украинской экономики, усиление экспортных способностей, усовершенствование КПП, поддержку бизнеса, готового экспортировать свои товары.
Бринк отметила, что кроме этого США направили более миллиарда долларов для поддержки энергосистемы Украины в условиях массированных атак оккупационной армии по объектам энергетической инфраструктуры.
Как рассказала дипломат, в США она видит определенную усталость от войны в Украине. Но наша страна не хочет зависим от других государств.
Она уверена, что Конгресс одобрит новую помощь Украине. Но сроки и размер пока спрогнозировать нельзя.
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