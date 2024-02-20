За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, Вашингтон планує виділити Україні більше 60 млрд доларів на військову підтримку, покриття дефіциту держбюджету та розвиток економіки країни.

Що відомо про ключові пріоритети допомоги США Україні

Вимога президента щодо України містить три частини: перша - безпека, тобто зброя, друга - пряма підтримка бюджету, що само собою зрозуміло, і третя - підтримка економіки. У той час як складова безпеки всім очевидна, багато хто не розуміє важливість підтримки бюджету та економіки, - підкреслила Брінк. Поширити

Вона зазначила, що разом із главою Міноборони США Ллойдом Остіном та очільником Держдепу Ентоні Блінкеном надсилала листи представникам Конгресу із поясненням важливості схвалення фінансування допомоги Україні.

Важливість полягає в тому, що Україна має виграти, Україна має вижити, і її економіка має вижити. І ідея підтримки бюджету полягає не в тому, щоб допомогти у поточній ситуації, а щоб йти вперед до самодостатності, - наголошує Брінк. Поширити

Що відомо про ключові напрямки допомоги США Україні

Посол додала, що переважна частина допомоги буде спрямована на розвиток української економіки, посилення експортних спроможностей, удосконалення КПП, підтримку бізнесу, який готовий експортувати свої товари.

Брінк зазначила, що окрім цього США спрямували більше мільярда доларів для підтримки енергосистеми України в умовах масованих атак окупаційної армії по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Як розповіла дипломат, у США вона бачить певну втому від війни в Україні. Але наша країна не хоче бути залежною від інших держав.

Тому ми хочемо допомогти українцям отримати країну, про яку вони мріють і якої прагнуть - незалежна, суверенна, процвітаюча і у складі євроатлантичних організацій - ЄС і НАТО. І ми це підтримуємо, - зазначила Брінк. Поширити