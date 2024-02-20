За словами посла США в Україні Бріджит Брінк, Вашингтон планує виділити Україні більше 60 млрд доларів на військову підтримку, покриття дефіциту держбюджету та розвиток економіки країни.
Що відомо про ключові пріоритети допомоги США Україні
Вона зазначила, що разом із главою Міноборони США Ллойдом Остіном та очільником Держдепу Ентоні Блінкеном надсилала листи представникам Конгресу із поясненням важливості схвалення фінансування допомоги Україні.
Що відомо про ключові напрямки допомоги США Україні
Посол додала, що переважна частина допомоги буде спрямована на розвиток української економіки, посилення експортних спроможностей, удосконалення КПП, підтримку бізнесу, який готовий експортувати свої товари.
Брінк зазначила, що окрім цього США спрямували більше мільярда доларів для підтримки енергосистеми України в умовах масованих атак окупаційної армії по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Як розповіла дипломат, у США вона бачить певну втому від війни в Україні. Але наша країна не хоче бути залежною від інших держав.
Вона впевнена, що Конгрес схвалить нову допомогу Україні. Але терміни та розмір поки що спрогнозувати не можна.
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