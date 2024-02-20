АТЕШ зафіксував у Маріуполі сотні згорілих машин і танків РФ з-під Авдіївки — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ слідкує за переміщеннями техніки російських загарбників і виявив колони зі знищеними бойовими машинами, які везуть на утилізацію у Маріуполь.

Окупанти перекидають згорілу у боях під Авдіївкою техніку під Маріуполь

АТЕШ фіксує перекидання сотні одиниць пошкодженої техніки армії РФ з Авдіївки до Маріуполя.

Про це партизани написали у Telegram.

Наші агенти цілий день спостерігали нескінченний потік колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі. Колони супроводжувалися цивільними машинами (ФСБ Росії). На тягачах були ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР та танки.

Учасники Руху оппору АТЕШ підрахували близько п'яти сотень одиниць техніки, що згоріла.

Можна тільки здогадуватися, скільки бойових машин залишилося в місті і в полях під Авдіївкою. Якщо судити по прибуттю такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати всіх сил армії РФ при штурмі, який характеризувався проривом «на м'ясі та металі». Поширити

АТЕШ запевнили, що продовжують роботу на всій тимчасово окупованій території України.

Ми закликаємо вступати до нашої організації всіх, хто зможе якось допомогти спільній справі — звільненню української території від загарбників! Поширити

АТЕШ повідомив про прибуття вагнерівців до Криму

Партизани помітили 19 лютого серед новоприбулих російських військових маркування ПВК "Вагнер".

Виявлено військових із підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військових автомобілів з Архангельської області та представників республіки Комі, — зазначає кримський рух опору.

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