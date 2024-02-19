АТЕШ виявив у Криму техніку армії РФ для перекидання на фронт — відео

Партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму.

Партизани виявили у Криму техніку окупантів

Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.

"наючи, де ворог збирає техніку для транспортування, можна дуже добре допомогти окупантам не доїхати до місця призначення. Далі більше, - йдеться у повідомленні. Поширити

Партизани АТЕШ пильнують берегову оборону роcійської армії у Криму

Агенти АТЕШ здайснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Наші агенти змогли проникнути глибоко на лінію берегової оборони в Росії біля Миколаївки. Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України. Поширити

Підпльники зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.

Солдати в Криму просто закінчуються через божевільні штурми Росією тієї ж самої Авдіївки.

Діяльність українських партизан в окупованому Криму

Днями партизани також провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".

Також партизани партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.