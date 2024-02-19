АТЕШ виявив у Криму техніку армії РФ для перекидання на фронт — відео

Партизани знайшли військову техніку загарбників для подальшого її перекидання на фронт. Техніку виявили у селищі міського типу Азовське у Джанкойському районі окупованого Криму.
Партизани виявили у Криму техніку окупантів
Партизани також знайшли місце для систематичного скупчення різної техніки для того ж перекидання за допомогою залізниці.
Партизани АТЕШ пильнують берегову оборону роcійської армії у Криму
Агенти АТЕШ здайснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.
Підпльники зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.
Солдати в Криму просто закінчуються через божевільні штурми Росією тієї ж самої Авдіївки.
Діяльність українських партизан в окупованому Криму
Днями партизани також провели розвідку чинної нафтобази у тимчасово окупованому Севастополі.
Крім того, партизани виявили підпільний завод для виробництва "зубів дракона" в Євпаторії. Там виробляють так звані протитанкові "Їжаки".
Також партизани партизани виявили радіолокаційну станцію загарбників біля окупованого Джанкоя.
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