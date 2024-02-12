АТЕШ розвідав аеродром у Єйську, з якого РФ атакує Україну — фото
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АТЕШ розвідав аеродром у Єйську, з якого РФ атакує Україну — фото

АТЕШ
Джерело:  АТЕШ

Партизани провели розвідку у місті Єйськ Краснодарського краю РФ. Зокрема, вони пробралися на аеродром, який використовують росіяни для ударів по Україні.

Що виявили партизани на аеродромі в Єйську

Як уточнили партизани, їм вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням.

Всю інформацію передали Силам оборони України, — повідомили в "Атеші".

Також партизани розповсюдили містом листівки з посланням для льотчиків, які здійснюють польоти на цих суднах.

Що відомо про аеродром у Єйську

Єйськ — місто на південному березі Таганрозької затоки, розташоване на південному заході Росії. З дня заснування є морським портом.

На його території також розташований еродром спільного базування. При аеродромі працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ. На даний момент цей аеродром є одним із стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується окупантами для атак по території України.

Зазначимо, що цей аеродром неодноразово ставав мішенню для ударів у зв'язку з базуванням на ньому стратегічної авіації РФ.

Наприклад, у лютому 2023 року в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи. А 17 жовтня 2022 року на житловий будинок російського міста Єйськ впав військовий літак. Загинули більше 10 осіб.

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