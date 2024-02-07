Атеш виявив місце розміщення техніки армії РФ у Горлівці — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Атеш виявив місце розміщення техніки армії РФ у Горлівці — відео

техніка
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Джерело:  АТЕШ

Партизани знайшли місце, де окупанти ховають техніку у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області. Крім того, їм вдалося засікти її переміщення.

Що відомо про розміщення техніки армії РФ у Горлівці

Наші агенти змогли зафіксувати переміщення техніки окупантів, у тому числі й танків у Горлівці, — йдеться у повідомленні.

Також в "Атеші" зізналися, що знають місце, де базується ця техніка і координати місця передали Силам оборони України.

Продовжуємо розвідку всіх військових об'єктів в Росії. Наше завдання оперативно передавати будь-яку інформацію, яка допоможе деокупувати Донецьку та інші області Силами оборони України, — додали у повідомленні.

Атеш виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів

Агенти "АТЕШ" провели спостереження в бухтах Севастополя, під час якого було помічено, що ВС РФ застосовують БМ-21 "Град" і ЗРК "ТОР" для відбиття повітряних і морських ударів Сил оборони України (СОУ), — йдеться в повідомленні.

За інформацією партизан, окупанти намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.

Як показує практика, ця тактика частіше не спрацьовує, ніж навпаки, — стверджують в "АТЕШ".

Як зазначається в повідомленні, раніше агенти зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані.

Періодично спостерігається переміщення суден у бухтах і вихід катерів берегової охорони на патрулювання, — повідомляють партизани.

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