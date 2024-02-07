Атеш виявив місце розміщення техніки армії РФ у Горлівці — відео

Партизани знайшли місце, де окупанти ховають техніку у тимчасово захопленій Горлівці Донецької області. Крім того, їм вдалося засікти її переміщення.
Що відомо про розміщення техніки армії РФ у Горлівці
Також в "Атеші" зізналися, що знають місце, де базується ця техніка і координати місця передали Силам оборони України.
Атеш виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів
За інформацією партизан, окупанти намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.
Як зазначається в повідомленні, раніше агенти зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані.
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