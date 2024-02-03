АТЕШ знайшли місце виготовлення російських дронів у Бердянську

Російські окупанти організували виробництво дронів на «Бердянському Заводі Жаток». Але підпільники АТЕШ вже знають, де знаходиться підприємство.
Партизани АТЕШ розвідали місцезнаходження завода з виробництва дронів у Бердянську
Російські загарбники виробляють дрони та ремонтують бронетехніку на заводі у тимчасово окупованому Бердянську.
Про це учасники кримськотатарського руху опору повідомили у Telegram.
Координати місця: 46.795584510, 36.739596998.
Що зʼясували партизани у військоматі в Криму
Як зазначає рух, вже якийсь час агент “Атеш” працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим.
Відомо, що військкомат розташований у тимчасово окупованому Сімферополі.
Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є нашими потенційними агентами.
Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися і переводитися в потрібні нам військові формування, – зазначають в "Атеш".
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