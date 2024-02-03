АТЕШ знайшли місце виготовлення російських дронів у Бердянську

Російські окупанти організували виробництво дронів на «Бердянському Заводі Жаток». Але підпільники АТЕШ вже знають, де знаходиться підприємство.

Партизани АТЕШ розвідали місцезнаходження завода з виробництва дронів у Бердянську

Російські загарбники виробляють дрони та ремонтують бронетехніку на заводі у тимчасово окупованому Бердянську.

Про це учасники кримськотатарського руху опору повідомили у Telegram.

Наші агенти з тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що рашисти організували виробництво дронів та ремонт бронетехніки на «Бердянському Заводі Жаток». Згідно з переданою інформацією, останнім часом надходить багато пошкодженої техніки із Запорізького спрямування, а виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу. Поширити

Координати місця: 46.795584510, 36.739596998.

Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета – забезпечити припинення його функціонування, – заявили у АТЕШ. Поширити

Що зʼясували партизани у військоматі в Криму

Як зазначає рух, вже якийсь час агент “Атеш” працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим.

Відомо, що військкомат розташований у тимчасово окупованому Сімферополі.

Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є нашими потенційними агентами.