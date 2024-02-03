АТЕШ влаштував свого агента у військкомат в Криму. Що вдалося зʼясувати

Партизани змогли впровадити свого агента в один із військкоматів окупантів у Криму. Йому вже вдалося дізнатися цінну інформацію.

Що зʼясували партизани у військоматі в Криму

Як зазначає рух, вже якийсь час агент “Атеш” працює у військовому комісаріаті "Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим.

Відомо, що військкомат розташований у тимчасово окупованому Сімферополі.

Агент передає інформацію про хід мобілізації, а також списки та контакти новомобілізованих людей, які є нашими потенційними агентами.

Також він допомагає нашим агентам мобілізуватися і переводитися в потрібні нам військові формування, - зазначають в "Атеш".

Яка ситуація у Криму

Зазначимо, раніше партизани пробралися у військкомат Рибінська Ярославської області РФ і військкомат російського міста Тула.

Нагадаємо, у російських окупантів великі проблеми з мобілізованими росіянами, які прибувають до Криму. Зафіксовано кілька випадків їхнього зникнення в Джанкої. Саме з цієї причини наприкінці жовтня до міста звезли підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.