АТЕШ устроил своего агента в военкомате в Крыму. Что удалось выяснить

Партизаны смогли внедрить своего агента в один из военкоматов оккупантов в Крыму. Ему уже удалось узнать ценную информацию.

Что выяснили партизаны в армии в Крыму

Как отмечает движение, уже некоторое время агент "Атеш" работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым".

Известно, что военкомат расположен во временно оккупированном Симферополе.

Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, являющихся нашими потенциальными агентами.

Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам военные формирования, отмечают в "Атеше".

Какая ситуация в Крыму

Ранее партизаны пробрались в военкомат Рыбинска Ярославской области РФ и военкомат российского города Тула.

Напомним, у российских окупантов большие проблемы с мобилизованными россиянами, прибывающими в Крым. Зафиксировано несколько случаев их исчезновения в Джанкое. Именно по этой причине в конце октября в город свезли подразделения военной полиции для обеспечения безопасности личного состава окупантов.

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.