АТЕШ нашли место изготовления российских дронов в Бердянске

Российские оккупанты организовали производство дронов на «Бердянском Заводе Жаток». Но подпольщики АТЕШ уже знают, где находится предприятие.
Партизаны АТЕШ разведали местонахождение завода по производству дронов в Бердянске
Российские захватчики производят дроны и ремонтируют бронетехнику на заводе во временно оккупированном Бердянске.
Об этом участники крымскотатарского движения сопротивления сообщили в Telegram.
Координаты места: 46.795584510, 36.739596998.
Что выяснили партизаны в армии в Крыму
Как отмечает движение, уже некоторое время агент "Атеш" работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым".
Известно, что военкомат расположен во временно оккупированном Симферополе.
Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, являющихся нашими потенциальными агентами.
Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам военные формирования, – отмечают в "Атеше".
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