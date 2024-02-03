АТЕШ нашли место изготовления российских дронов в Бердянске
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ нашли место изготовления российских дронов в Бердянске

Дроны
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Источник:  АТЕШ

Российские оккупанты организовали производство дронов на «Бердянском Заводе Жаток». Но подпольщики АТЕШ уже знают, где находится предприятие.

Партизаны АТЕШ разведали местонахождение завода по производству дронов в Бердянске

Российские захватчики производят дроны и ремонтируют бронетехнику на заводе во временно оккупированном Бердянске.

Об этом участники крымскотатарского движения сопротивления сообщили в Telegram.

Наши агенты из временно оккупированного Бердянска сообщают, что рашисты организовали производство дронов и ремонт бронетехники на «Бердянском Заводе Жаток». Согласно переданной информации, в последнее время поступает много поврежденной техники с Запорожского направления, а производство дронов незначительных масштабов и вряд ли покроет потребности даже одного линейного подразделения.

Координаты места: 46.795584510, 36.739596998.

Мы продолжаем наблюдение за этим объектом, выявляя слабые стороны и недостатки. Наша цель – обеспечить прекращение его функционирования, – заявили в АТЕШ.

Что выяснили партизаны в армии в Крыму

Как отмечает движение, уже некоторое время агент "Атеш" работает в военном комиссариате "Симферопольского района и города Алушта Республики Крым".

Известно, что военкомат расположен во временно оккупированном Симферополе.

Агент передает информацию о ходе мобилизации, а также списки и контакты новомобилизованных людей, являющихся нашими потенциальными агентами.

Также он помогает нашим агентам мобилизоваться и переводиться в нужные нам военные формирования, – отмечают в "Атеше".

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