Атеш обнаружил место размещения техники армии РФ в Горловке — видео

Партизаны нашли место, где оккупанты прячут технику во временно захваченной Горловке Донецкой области. Кроме того, им удалось засечь ее перемещение.
Что известно о размещении техники армии РФ в Горловке
Также в Атеше признались, что знают место, где базируется эта техника и координаты места передали Силам обороны Украины.
Атеш обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов
По информации партизан, оккупанты пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей Черноморского флота РФ.
Как отмечается в сообщении, ранее агенты зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани.
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