Атеш обнаружил место размещения техники армии РФ в Горловке — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Атеш обнаружил место размещения техники армии РФ в Горловке — видео

техника
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Источник:  АТЕШ

Партизаны нашли место, где оккупанты прячут технику во временно захваченной Горловке Донецкой области. Кроме того, им удалось засечь ее перемещение.

Что известно о размещении техники армии РФ в Горловке

Наши агенты смогли зафиксировать перемещение техники окупантов, в том числе и танков в Горловке, - говорится в сообщении.

Также в Атеше признались, что знают место, где базируется эта техника и координаты места передали Силам обороны Украины.

Продолжаем разведку всех военных объектов в России. Наша задача оперативно передавать любую информацию, которая поможет деоккупировать Донецк и другие области Силами обороны Украины, - добавили в сообщении.

Атеш обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов

Агенты "АТЕШ" провели наблюдение в бухтах Севастополя, во время которого было отмечено, что ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины (СОУ), — говорится в сообщении.

По информации партизан, оккупанты пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей Черноморского флота РФ.

Как показывает практика, эта тактика чаще не срабатывает, чем наоборот, утверждают в "АТЕШ".

Как отмечается в сообщении, ранее агенты зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани.

Периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование, сообщают партизаны.

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