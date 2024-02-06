АТЕШ виявив розташування ППО С-400 у Москві — фото

Партизани провели розвідку бази військової частини окупантів та виявили дислокацію частини ППО в Тимірязівському районі Москви. Йдеться про ППО С-400 "Тріумф".

Що виявили партизани у Москві

Як зазначає партизанський рух, було виявлено розгорнуті пускові установки в кількості 12 одиниць, радіолокаційні станції та універсальні вишки до них. Імовірно, це комплекси ППО С-400 "Тріумф".

Росіяни продовжують берегти такі цінні комплекси в глибокому тилу Москви, в той час, як їх критично не вистачає на фронті.

Мабуть, вони служать для прикриття пунктів управління стратегічного значення, — кажуть партизани. Поширити

Що відомо про ППО окупантів у Москві

Наприкінці січня 2024 року в Інституті вивчення війни повідомляли, що РФ переобладнає елементи своєї системи протиповітряної оборони в глибокому тилу через регулярні атаки українських безпілотників. У деяких областях було зафіксовано перебої зі зв'язком стандарту 4G.

Зокрема, ще з минулого року Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви і навіть встановили нові системи ППО.

Оцінюючи стан ППО Росії, в ГУР говорили, що Росія під час війни перекинула до Москви і в окупований Крим системи ППО з Далекого Сходу та Північного регіону.