АТЕШ обнаружил расположение ПВО С-400 в Москве – фото
Категория
Мир
Дата публикации

АТЕШ обнаружил расположение ПВО С-400 в Москве – фото

ПВО
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Источник:  АТЕШ

Партизаны провели разведку базы воинской части оккупантов и выявили дислокацию части ПВО в Тимирязевском районе Москвы. Речь идет о ПВО С-400 "Триумф".

Что обнаружили партизаны в Москве

Как отмечает партизанское движение, были обнаружены развернутые пусковые установки в количестве 12 единиц, радиолокационные станции и универсальные вышки к ним. Вероятно, это комплексы ПВО С-400 "Триумф".

Россияне продолжают беречь такие ценные комплексы в глубоком тылу Москвы, в то время как их критически не хватает на фронте.

Наверное, они служат для прикрытия пунктов управления стратегического значения, говорят партизаны.

Что известно о ПВО оккупантов в Москве

В конце января 2024 года в Институте изучения войны сообщалось, что РФ переоборудовает элементы своей системы противовоздушной обороны в глубоком тылу из-за регулярных атак украинских беспилотников. В некоторых областях были отмечены перебои со связью стандарта 4G.

В частности, еще с прошлого года Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы и установили новые системы ПВО.

Оценивая состояние ПВО России, в ГУР говорили, что Россия во время войны перебросила в Москву и в оккупированную Крымом систему ПВО с Дальнего Востока и Северного региона.

Кроме того, в Москве захватчики построили завод, где планируется запустить производство ракет ПВО.

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