Партизаны провели разведку базы воинской части оккупантов и выявили дислокацию части ПВО в Тимирязевском районе Москвы. Речь идет о ПВО С-400 "Триумф".
Что обнаружили партизаны в Москве
Как отмечает партизанское движение, были обнаружены развернутые пусковые установки в количестве 12 единиц, радиолокационные станции и универсальные вышки к ним. Вероятно, это комплексы ПВО С-400 "Триумф".
Россияне продолжают беречь такие ценные комплексы в глубоком тылу Москвы, в то время как их критически не хватает на фронте.
Что известно о ПВО оккупантов в Москве
В конце января 2024 года в Институте изучения войны сообщалось, что РФ переоборудовает элементы своей системы противовоздушной обороны в глубоком тылу из-за регулярных атак украинских беспилотников. В некоторых областях были отмечены перебои со связью стандарта 4G.
В частности, еще с прошлого года Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы и установили новые системы ПВО.
Оценивая состояние ПВО России, в ГУР говорили, что Россия во время войны перебросила в Москву и в оккупированную Крымом систему ПВО с Дальнего Востока и Северного региона.
Кроме того, в Москве захватчики построили завод, где планируется запустить производство ракет ПВО.
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