АТЕШ провів розвідку складів боєприпасів ЧФ РФ у Криму — фото

Партизани розвідали склади боєприпасів Чорноморського флоту РФ. Вони розташовані в Сакському районі Криму.
Що виявили партизани в Чорноморському флоті РФ у Криму
Як зазначається, партизани переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини.
Крім того, агенти "Атеш" з'ясували, що територія складів велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими.
Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів, — додали партизани.
Яка ситуація у Криму
Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.
Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.
Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.
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