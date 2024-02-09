АТЕШ провів розвідку складів боєприпасів ЧФ РФ у Криму — фото

Що виявили партизани в Чорноморському флоті РФ у Криму

Як зазначається, партизани переконалися, що противник розподіляє скупчення боєприпасів, а також стали свідками навантаження ящиків з боєкомплектом для їх подальшого транспортування у військові частини.

Наші агенти провели розвідку складів боєприпасів 758 центру матеріально-технічного забезпечення ЧФ Росії біля н.п. Наумовка Сакського району, — йдеться у повідомленні. Поширити

Крім того, агенти "Атеш" з'ясували, що територія складів велика і добре охороняється, по всьому периметру ходять патрулі, так само стоять вежі з вартовими.

Ймовірно, тут зберігаються боєприпаси до артилерійського, ракетного та мінно-торпедного озброєння, яке використовується на військових суднах окупантів, — додали партизани.

Яка ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.

Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.