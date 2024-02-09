АТЕШ провел разведку складов боеприпасов ЧФ РФ в Крыму – фото

Партизаны разведали склады боеприпасов Черноморского флота РФ. Они находятся в Сакском районе Крыма.

Что обнаружили партизаны в Черноморском флоте РФ в Крыму

Как отмечается, партизаны убедились, что противник распределяет скопления боеприпасов, а также стали свидетелями погрузки ящиков с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части.

Наши агенты провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения ЧФ России у н.п. Наумовка Сакского района, говорится в сообщении. Поделиться

Кроме того, агенты "Атеш" выяснили, что территория складов большая и хорошо охраняемая, по всему периметру ходят патрули, так же стоят башни с часовыми.

Вероятно, здесь хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которое используется на военных судах окупантов, добавили партизаны.

Какая ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму.

Так, ранее партизаны обнаружили штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.