АТЕШ разведал аэродром в Ейске, с которого РФ атакует Украину – фото

Партизаны провели разведку в городе Ейске Краснодарского края РФ. В частности, они пробрались на аэродром, который используют россияне для ударов по Украине.

Что обнаружили партизаны на аэродроме в Ейске

Как уточнили партизаны, им удалось узнать точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением.

Всю информацию передали Силам обороны Украины, — сообщили в "Атеше". Поделиться

Также партизаны распространили по городу открытки с посланием для летчиков, совершающих полеты на этих судах.

Что известно об аэродроме в Ейске

Ейск — город на южном берегу Таганрогского залива, расположенный на юго-западе России. Со дня основания морской порт.

На его территории также находится эродром совместного базирования. При аэродроме работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. В настоящее время этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак по территории Украины.

Этот аэродром неоднократно становился мишенью для ударов в связи с базированием на нем стратегической авиации РФ.