АТЕШ разведал аэродром в Ейске, с которого РФ атакует Украину – фото

Партизаны провели разведку в городе Ейске Краснодарского края РФ. В частности, они пробрались на аэродром, который используют россияне для ударов по Украине.
Что обнаружили партизаны на аэродроме в Ейске
Как уточнили партизаны, им удалось узнать точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением.
Также партизаны распространили по городу открытки с посланием для летчиков, совершающих полеты на этих судах.
Что известно об аэродроме в Ейске
Ейск — город на южном берегу Таганрогского залива, расположенный на юго-западе России. Со дня основания морской порт.
На его территории также находится эродром совместного базирования. При аэродроме работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. В настоящее время этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак по территории Украины.
Этот аэродром неоднократно становился мишенью для ударов в связи с базированием на нем стратегической авиации РФ.
К примеру, в феврале 2023 года в российском Ейске в районе аэродрома раздались взрывы. А 17 октября 2022 на жилой дом российского города Ейск упал военный самолет. Погибло более 10 человек.
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