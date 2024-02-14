АТЕШ провів розвідку діючої нафтобази у Криму. Що виявили партизани

Партизани розвідали територію нафтобази, що діє, в тимчасово окупованому Севастополі. Вона охороняється, а в'їзд здійснюється через КПП.

Що виявили партизани під час розвідки нафтобази у Криму

Як зазначається, агенти розвідали гіпотетичне місцезнаходження нафтобази і змогли відшукати діючий об'єкт. Уся територія охороняється, виставлено наряд КПП.

"Атеш" припускає, що "нафтобаза на повну силу використовується окупантами".

Примітно, що поки ми робили фіксацію на камеру, вбрання встромляло в телефонах, що є частим явищем для солдатів, які далеко від фронту. Незабаром, це зіграє з ними в злий жарт, — пообіцяли партизани. Поширити

Яка ситуація у Криму

Партизани постійно проводять вилазку на об'єкти окупантів у Криму.

Так, раніше партизани знайшли штаб одного з підрозділів ЗС РФ у тимчасово окупованій Євпаторії (Крим). Він знаходиться на території поки що невідомої військової частини загарбників.

Крім того, партизани провели розвідку та виявили новий штаб 22-го армійського корпусу РФ у Сімферополі. За наявною інформацією, почалося посилення військової частини та проводиться маскування об'єкта.

Також днями партизани провели розвідку у місті Єйськ Краснодарського краю РФ. Зокрема, вони пробралися на аеродром, який використовують росіяни для ударів по Україні.

Як уточнили партизани, їм вдалося дізнатися точну кількість повітряних суден та розміщення складів із ракетним озброєнням.