АТЕШ провел разведку действующей нефтебазы в Крыму. Что обнаружили партизаны

Партизаны разведали действующую территорию нефтебазы во временно оккупированном Севастополе. Она охраняется, а въезд осуществляется через КПП.

Что обнаружили партизаны во время разведки нефтебазы в Крыму

Как отмечается, агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП.

"Атеш" предполагает, что "нефтебаза в полную силу используется оккупантами".

Примечательно, что пока мы делали фиксацию на камеру, наряды втыкали в телефоны, являющиеся частым явлением для солдат, которые далеко от фронта. Вскоре это сыграет с ними в злую шутку, — пообещали партизаны. Поделиться

Какая ситуация в Крыму

Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму.

Так, ранее партизаны обнаружили штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.

Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.

Также на днях партизаны провели разведку в городе Ейск Краснодарского края РФ. В частности, они пробрались на аэродром, который используют россияне для ударов по Украине.

Как уточнили партизаны, им удалось узнать точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением.