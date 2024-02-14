АТЕШ провел разведку действующей нефтебазы в Крыму. Что обнаружили партизаны

Партизаны разведали действующую территорию нефтебазы во временно оккупированном Севастополе. Она охраняется, а въезд осуществляется через КПП.
Что обнаружили партизаны во время разведки нефтебазы в Крыму
Как отмечается, агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП.
"Атеш" предполагает, что "нефтебаза в полную силу используется оккупантами".
Какая ситуация в Крыму
Партизаны постоянно проводят вылазку на объекты окупантов в Крыму.
Так, ранее партизаны обнаружили штаб одного из подразделений ВС РФ во временно оккупированной Евпатории (Крым). Он находится на территории пока неизвестной воинской части захватчиков.
Кроме того, партизаны провели разведку и обнаружили новый штаб 22-го армейского корпуса РФ в Симферополе. По имеющейся информации, началось усиление воинской части и производится маскировка объекта.
Также на днях партизаны провели разведку в городе Ейск Краснодарского края РФ. В частности, они пробрались на аэродром, который используют россияне для ударов по Украине.
Как уточнили партизаны, им удалось узнать точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением.
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