Партизаны нашли военную технику захватчиков для дальнейшего ее опрокидывания на фронт. Техника была обнаружена в поселке городского типа Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма.
Партизаны обнаружили в Крыму технику окупантов
Партизаны также нашли место для систематического скопления разной техники для того же опрокидывания с помощью железной дороги.
Партизаны АТЕШ бдят береговую оборону российской армии в Крыму
Агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.
Подопечники отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.
Солдаты в Крыму просто заканчиваются из-за безумных штурмов Россией той же Авдеевки.
Деятельность украинских партизан в оккупированном Крыму
На днях партизаны также провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.
Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".
Также партизаны партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.
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