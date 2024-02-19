АТЕШ обнаружил в Крыму технику армии РФ для опрокидывания на фронт — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил в Крыму технику армии РФ для опрокидывания на фронт — видео

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Партизаны нашли военную технику захватчиков для дальнейшего ее опрокидывания на фронт. Техника была обнаружена в поселке городского типа Азовское в Джанкойском районе оккупированного Крыма.

Партизаны обнаружили в Крыму технику окупантов

Партизаны также нашли место для систематического скопления разной техники для того же опрокидывания с помощью железной дороги.

"Зная, где враг собирает технику для транспортировки, можно очень хорошо помочь оккупантам не доехать до места назначения. Дальше больше, - говорится в сообщении.

Партизаны АТЕШ бдят береговую оборону российской армии в Крыму

Агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря у Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Наши агенты смогли проникнуть глубоко в линию береговой обороны в России возле Николаевки. Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Подопечники отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Роботино и т.д.

Солдаты в Крыму просто заканчиваются из-за безумных штурмов Россией той же Авдеевки.

Деятельность украинских партизан в оккупированном Крыму

На днях партизаны также провели разведку действующей нефтебазы во временно оккупированном Севастополе.

Кроме того, партизаны обнаружили подпольный завод по производству "зубов дракона" в Евпатории. Там производят так называемые противотанковые "Ежи".

Также партизаны партизаны обнаружили радиолокационную станцию захватчиков у оккупированного Джанкоя.

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