АТЕШ зафиксировал в Мариуполе сотни сгоревших машин и танков РФ из-под Авдеевки — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ следит за перемещениями техники российских захватчиков и обнаружило колонны с поврежденными боевыми машинами, которые везут на утилизацию в Мариуполь.
Оккупанты перебрасывают сгоревшую в боях под Авдеевкой технику под Мариуполь
АТЕШ фиксирует переброску сотен единиц поврежденной техники армии РФ из Авдеевки в Мариуполь.
Об этом партизаны написали в Telegram.
Наши агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ России). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки.
Участники Движения сопротивления АТЕШ подсчитали около пяти сотен единиц сгоревшей техники.
АТЕШ заверили, что продолжают работать на всей временно оккупированной территории Украины.
АТЕШ сообщил о прибытии вагнеровцев в Крым
Партизаны заметили 19 февраля среди вновь прибывших российских военных маркировку ЧВК "Вагнер".
Обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной Арктической бригады, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми, — отмечает крымское движение сопротивления.
Как подчеркивают подпольщики, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.
Благо, наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди! — заверили в "АТЕШ".
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