АТЕШ зафиксировал в Мариуполе сотни сгоревших машин и танков РФ из-под Авдеевки — видео
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ зафиксировал в Мариуполе сотни сгоревших машин и танков РФ из-под Авдеевки — видео

Техника армии РФ
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Источник:  АТЕШ

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ следит за перемещениями техники российских захватчиков и обнаружило колонны с поврежденными боевыми машинами, которые везут на утилизацию в Мариуполь.

Оккупанты перебрасывают сгоревшую в боях под Авдеевкой технику под Мариуполь

АТЕШ фиксирует переброску сотен единиц поврежденной техники армии РФ из Авдеевки в Мариуполь.

Об этом партизаны написали в Telegram.

Наши агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ России). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки.

Участники Движения сопротивления АТЕШ подсчитали около пяти сотен единиц сгоревшей техники.

Можно только догадываться, сколько боевых машин осталось в городе и полях под Авдеевкой. Если судить по прибытию такой груды металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери всех сил армии РФ при штурме, который характеризовался прорывом «на мясе и металле».

АТЕШ заверили, что продолжают работать на всей временно оккупированной территории Украины.

Мы призываем вступать в нашу организацию всех, кто сможет как-то помочь совместному делу — освобождению украинской территории от захватчиков!

АТЕШ сообщил о прибытии вагнеровцев в Крым

Партизаны заметили 19 февраля среди вновь прибывших российских военных маркировку ЧВК "Вагнер".

Обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной Арктической бригады, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми, — отмечает крымское движение сопротивления.

Как подчеркивают подпольщики, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.

Благо, наши агенты продолжают работать, в результате чего мы уже имеем ряд результативных прилетов. Но настоящий успех еще впереди! — заверили в "АТЕШ".

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