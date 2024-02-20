АТЕШ зафиксировал в Мариуполе сотни сгоревших машин и танков РФ из-под Авдеевки — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ следит за перемещениями техники российских захватчиков и обнаружило колонны с поврежденными боевыми машинами, которые везут на утилизацию в Мариуполь.

Оккупанты перебрасывают сгоревшую в боях под Авдеевкой технику под Мариуполь

АТЕШ фиксирует переброску сотен единиц поврежденной техники армии РФ из Авдеевки в Мариуполь.

Об этом партизаны написали в Telegram.

Наши агенты целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (ФСБ России). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки.

Участники Движения сопротивления АТЕШ подсчитали около пяти сотен единиц сгоревшей техники.

Можно только догадываться, сколько боевых машин осталось в городе и полях под Авдеевкой. Если судить по прибытию такой груды металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери всех сил армии РФ при штурме, который характеризовался прорывом «на мясе и металле». Поделиться

АТЕШ заверили, что продолжают работать на всей временно оккупированной территории Украины.

Мы призываем вступать в нашу организацию всех, кто сможет как-то помочь совместному делу — освобождению украинской территории от захватчиков! Поделиться

АТЕШ сообщил о прибытии вагнеровцев в Крым

Партизаны заметили 19 февраля среди вновь прибывших российских военных маркировку ЧВК "Вагнер".

Обнаружены военные из подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной Арктической бригады, военные автомобили из Архангельской области и представители республики Коми, — отмечает крымское движение сопротивления.

Как подчеркивают подпольщики, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом для наступления на свободные украинские территории.