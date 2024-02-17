АТЕШ провел разведку береговой обороны оккупантов в Крыму — фото

Участники движения крымскотатарского сопротивления АТЕШ продолжают следить за местонахождением боевых частей российских захватчиков в Крыму. Вблизи Николаевки подпольщики обнаружили береговую оборону одной из частей армии РФ.

Партизаны АТЕШ следят за береговой обороной российской армии в Крыму

Агенты АТЕШ провели разведку фортификационных сооружений на берегу Черного моря возле Николаевки во временно оккупированном Крыму.

Об этом они сообщили в Telegram.

Наши агенты смогли проникнуть глубоко в линию береговой обороны в России возле Николаевки. Фортификационные постройки по всей линии состоят из артиллерии в окопах и скрытых под навесами танков. Солдат или офицеров почти не было, что помогло нам подробно все зафиксировать и оперативно передать Силам обороны Украины.

Подпольщики отметили, что отсутствие солдат на боевых дежурствах вдоль линии береговой обороны объясняется массовым переводом личного состава на самые горячие направления у Авдеевки, Угледара, Работино и т.д.

Солдаты в Крыму просто заканчиваются из-за безумных штурмов Россией той же Авдеевки. Поделиться

Партизаны во время разведки обанружили нефтебазу в Крыму

Партизаны разведали действующую территорию нефтебазы во временно оккупированном Севастополе. Она охраняется, а въезд осуществляется через КПП.

Как отмечается, агенты разведали гипотетическое местонахождение нефтебазы и смогли отыскать действующий объект. Вся территория охраняется, выставлен наряд КПП.

"Атеш" предполагает, что "нефтебаза в полную силу используется оккупантами".