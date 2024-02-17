АТЕШ провів розвідку берегової оборони окупантів у Криму — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

АТЕШ провів розвідку берегової оборони окупантів у Криму — фото

Крим
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Джерело:  АТЕШ

Учасники руху кримськотатарського опору АТЕШ продовжують слідкувати за місцезнаходженням бойових частин російських загарбників у Криму. Поблизу Миколаївки підпільники виявили берегову оборону одної з частин армії РФ.

Партизани АТЕШ пильнують берегову оборону роcійської армії у Криму

Агенти АТЕШ здайснили розвідку фортифікаційних споруд на березі Чорного моря біля Миколаївки у тимчасово окупованому Криму.

Про це вони повідомили у Telegram.

Наші агенти змогли проникнути глибоко на лінію берегової оборони в Росії біля Миколаївки. Фортифікаційні споруди по всій лінії складаються з артилерії в окопах та прихованих під навісами танків. Солдат чи офіцерів майже не було, що й допомогло нам детально все зафіксувати та оперативно передати Силам оборони України.

Підпльники зазначили, що відсутність солдатів на бойових чергуваннях вздовж лінії берегової оборони пояснюється масовим переведенням особового складу на найгарячіші напрямки біля Авдіївки, Вугледара, Роботино тощо.

Солдати в Криму просто закінчуються через божевільні штурми Росією тієї ж самої Авдіївки.

Що виявили партизани під час розвідки нафтобази у Криму

Партизани розвідали територію нафтобази, що діє, в тимчасово окупованому Севастополі. Вона охороняється, а в'їзд здійснюється через КПП.

Як зазначається, агенти розвідали гіпотетичне місцезнаходження нафтобази і змогли відшукати діючий об'єкт. Уся територія охороняється, виставлено наряд КПП.

"Атеш" припускає, що "нафтобаза на повну силу використовується окупантами".

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