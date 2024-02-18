АТЕШ устроил диверсию на ключевой железной дороге в Волгограде – видео
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АТЕШ устроил диверсию на ключевой железной дороге в Волгограде – видео

Диверсия
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Источник:  АТЕШ

Партизаны провели диверсию на железной дороге в Волгограде. Это помешало логистике русских войск.

Что известно о новой диверсии в Волгограде

Один из агентов "Атеш" поджег релейный шкаф на станции Максима Горького в Волгограде. Партизаны отмечают, что на время это остановило переброску военной техники.

Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Эта станция — важный узел, через который военные склады идут в Крым и Ростов. Теперь у окупантов будут с этим проблемы, — говорится в сообщении.

"Атеш" не сообщает дату, когда произошла диверсия по безопасности агента.

Что известно о других диверсиях на территории РФ

1 декабря 2023 г. в результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ взорвался еще один поезд с топливом.

Подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Так, первый грузовой поезд разразился непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".

Также в ночь на 30 ноября произошел взрыв на Байкало-Амурской магистрали в Северномойском тоннеле им. Бессолово, который находится в Бурятии. Это была спецоперация СБУ.

По предварительным данным, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства.

Позже российские пропагандисты заявили, что "причиной пожара грузового поезда стало замыкание кабельной сети".

По данным британской разведки, военная логистика РФ, включая поставки для войны в Украину, по-прежнему зависит от 33000-километровой железнодорожной линии страны.

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