Партизаны совершили диверсию на Свердловской железной дороге РФ — видео

Сознательные россияне ликвидировали трансформаторную подстанцию на Свердловской железной дороге в районе Тюмени. Здесь постоянно переправляют на фронт в Украину военную технику.
Эффективная "бавовна" в Тюмени
6 декабря стало известно о ликвидации трансформаторной подстанции на Свердловской железной дороге в районе Тюмени.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Сопротивление свободной России".
По информации канала, по этой линии готовились переправлять военную технику. Поезда с военным грузом остались заблокированными, приостановив поставки в зону боевых действий.
Систематические подрывы железнодорожного оборудования – это не только физическое препятствие режиму, но и подрыв (буквально) мотивации кремлевских марионеток, которые видят, что мы не хотим войны, считают авторы сообщения.
Что известно о второй спецоперации в РФ
1 декабря в результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ разразился еще один поезд с топливом.
Подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.
Так, первый грузовой поезд разразился непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".
Как пишут российские телеграм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пламя, приехал даже пожарный поезд.
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