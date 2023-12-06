Партизаны совершили диверсию на Свердловской железной дороге РФ — видео

Сознательные россияне ликвидировали трансформаторную подстанцию на Свердловской железной дороге в районе Тюмени. Здесь постоянно переправляют на фронт в Украину военную технику.

Эффективная "бавовна" в Тюмени

6 декабря стало известно о ликвидации трансформаторной подстанции на Свердловской железной дороге в районе Тюмени.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сопротивление свободной России".

По информации канала, по этой линии готовились переправлять военную технику. Поезда с военным грузом остались заблокированными, приостановив поставки в зону боевых действий.

Спасибо всем россиянам, которые не позволяют поставлять на фронт больше машин для убийств. Техника, которую переправляли через уничтоженный участок, должна была ехать на Авдеевское направление, чтобы поддерживать "мясные штурмы" путинских войск. Поделиться

Систематические подрывы железнодорожного оборудования – это не только физическое препятствие режиму, но и подрыв (буквально) мотивации кремлевских марионеток, которые видят, что мы не хотим войны, считают авторы сообщения.

Что известно о второй спецоперации в РФ

1 декабря в результате спецоперации Службы безопасности Украины на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в РФ разразился еще один поезд с топливом.

Подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя этой важной железнодорожной магистрали. Ее россияне используют в том числе и для военной логистики.

Так, первый грузовой поезд разразился непосредственно в Северномойском тоннеле. Для продолжения движения россияне начали использовать объездной путь, проходящий через "Чертов мост".

Именно на это и рассчитывала СБУ: при проезде поезда по этому высокому 35-метровому мосту сработали заложенные в него взрывные устройства, - сообщили источники. Поделиться

Как пишут российские телеграм-каналы, от взрыва загорелось 6 цистерн. Чтобы тушить пламя, приехал даже пожарный поезд.