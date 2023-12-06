Партизани здійснили диверсію на Свердловській залізниці РФ — відео

Свідомі росіяни ліквідували трансформаторну підстанцію на Свердловській залізниці у районі Тюмені. Саме тут постійно переправляють на фронт в Україну військову техніку.
Ефективна “бавовна” у Тюмені
6 грудня стало відомо про ліквідацію трансформаторної підстанції на Свердловській залізниці у районі Тюмені.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Опір вільної Росії”.
За інформацією каналу, цією лінією готувалися переправляти військову техніку. Потяги з військовим вантажем залишилися заблокованими, призупинивши постачання до зони бойових дій.
Систематичні підриви залізничного обладнання – це не лише фізична перешкода режиму, а й підрив (буквально) мотивації кремлівських маріонеток, які бачать, що ми не хочемо війни, вважають автори допису.
Що відомо про другу спецоперацію у РФ
1 грудня в результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнув ще один потяг із паливом.
Підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.
Так, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".
Як пишуть російські Телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.
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