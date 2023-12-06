Партизани здійснили диверсію на Свердловській залізниці РФ — відео

Свідомі росіяни ліквідували трансформаторну підстанцію на Свердловській залізниці у районі Тюмені. Саме тут постійно переправляють на фронт в Україну військову техніку.

Ефективна “бавовна” у Тюмені

6 грудня стало відомо про ліквідацію трансформаторної підстанції на Свердловській залізниці у районі Тюмені.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Опір вільної Росії”.

За інформацією каналу, цією лінією готувалися переправляти військову техніку. Потяги з військовим вантажем залишилися заблокованими, призупинивши постачання до зони бойових дій.

Дякуємо всім росіянам, які не дозволяють постачати на фронт більше машин для вбивств. Техніка, яку переправляли через знищену ділянку, мала їхати на Авдіївський напрямок, щоб підтримувати “м'ясні штурми” путінських військ. Поширити

Систематичні підриви залізничного обладнання – це не лише фізична перешкода режиму, а й підрив (буквально) мотивації кремлівських маріонеток, які бачать, що ми не хочемо війни, вважають автори допису.

Що відомо про другу спецоперацію у РФ

1 грудня в результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнув ще один потяг із паливом.

Підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Так, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".

Саме на це і розраховувала СБУ: під час проїзду потяга по цьому високому 35-метровому мосту спрацювали закладені в нього вибухові пристрої, - повідомили джерела. Поширити

Як пишуть російські Телеграм-канали, від вибуху загорілось 6 цистерн. Щоб гасити пожежу приїхав навіть пожежний потяг.