Диверсия на российской железной дороге в Нижнем Тагиле — появились новые фото

В Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях у нефтебазы. Появились фото взрывных устройств, закрепленных на цистернах поезда.

Известны новые подробности "бавовни" на российской железной дороге

По информации местных журналистов, взрывных устройств было несколько.

На одной из цистерн, изображенных на фото, пишет ООО "Газпромтранс". По открытым данным, эта станция относится к Приволжской Северной дороге Астраханского отделения.

Указанное юрлицо из почти 14 млрд руб. уставный капитал принадлежит ПАО "Газпром".

Фото – росСМИ

Фото – росСМИ

Что известно о диверсии в Нижнем Тагиле

8 января в Свердловской области России сдетонировало взрывное устройство на железнодорожных путях у нефтебазы. Утверждается, что взрыв произошел на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато.

По предварительной версии, под цистерной сработало взрывное устройство. Рядом с местом взрыва была найдена еще одна "адская машинка".

К слову, в РФ продолжаются диверсии на железных дорогах.

Так, 12 ноября была зафиксирована попытка поджога релейного шкафа в районе станции Ульяновск-2 (Ульяновская область) Куйбышевской железной дороги.

По данным Telegram-каналов, были облиты бензином два шкафа - релейный и батарейный. Рядом вроде бы лежала бутылка с остатками горючего и коробка спичек.

Также неизвестные пытались поджечь релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетна Свердловской области.