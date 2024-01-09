Диверсія на російській залізниці у Нижньому Тагілі — зʼявилися нові фото

У Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази. З'явилося фото вибухових пристроїв, закріплених на цистернах поїзда.

Відомі нові подробиці "бавовни" на російській залізниці

За інформацією місцевих журналістів, вибухових пристроїв було кілька.

На одній із цистерн, зображених на фото, пише ТОВ "Газпромтранс".За відкритими даними, ця станція відноситься до Приволзької Північної дороги Астраханського відділення.

Вказана юрособа із майже 14 млрд руб. статутного капіталу належить ПАТ "Газпром".

Фото – росЗМІ

Фото – росЗМІ

Що відомо про диверсію у Нижньому Тагілі

8 січня у Свердловській області Росії здетонував вибуховий пристрій на залізничних коліях біля нафтобази. Стверджується, що вибух стався на залізничних коліях у районі станції Сан-Донато.

За попередньою версією, під цистерною спрацював вибуховий пристрій. Поруч із місцем вибуху знайшли ще одну “пекельну машинку”.

До слова, у РФ тривають диверсії на залізницях.

Так, 12 листопада було зафіксовано спробу підпалу релейної шафи в районі станції Ульяновськ-2 (Ульяновська область) Куйбишевської залізниці.

За даними Telegram-каналів, було облито бензином дві шафи - релейна та батарейну. Поруч начебто лежала пляшка із залишками пального і коробка сірників.

Також невідомі намагалися підпалити релейну шафу на залізниці у селищі Монетна Свердловської області.