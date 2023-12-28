Сили спротиву знищили залізничний міст

За його словами, по цьому мосту вже не вперше завдавали ударів. Коли росіяни сконцентрували велику кількість будівельників для відновлення мосту, його було зруйновано ще раз.

Хочу наголосити на тому, що було зроблено вчора – це знищення залізничного мосту поблизу села Світлодолинське Мелітопольського району. Там ворог сконцентрував велику кількість будівельників… Але тепер навіть залишки мосту були зруйновані, - наголосив Федоров. Поширити

Він також розповів, що цей міст був на шляху армії РФ до тимчасово окупованих Токмака та Молочанська – населених пунктів, які Росія зараз активно обороняє.

Саме залізницями ворог найбільше перекидає своє озброєння та боєприпаси до лінії фронту в Запорізькій області, – додав він. Поширити

Що відомо про тактику ЗС РФ на Мелітопольському напрямку

На Мелітопольському напрямку Збройні сили Російської Федерації можуть навмисно відходити зі своїх позицій, аби затягнути українських військових у пастки. Про це повідомив боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов.

Ворог дуже підлий і підступний. Наші хлопці за крайній тиждень двічі потрапили у пастку й дивом вийшли з неї, — сказав Костянтин Денисов. Поширити

Він зазначив, що окупанти відходять на певних ділянках, ніби залишають позиції, після чого українські бійці туди заходять, а ворог починає прострілювали. Також ЗС РФ можуть навмисно заганяти ЗСУ на локальні ділянки доріг, аби почали розстрілювати. За словами Денисова, бойовики влаштували багато пасток, оскільки розуміють, що в лоб, раз на раз здобути успіху не можуть.

Також він розповів, що на Мелітопольському напрямку спостерігаються тактичні успіхи ЗСУ. Зокрема, вони пов'язані з багатьма факторами — героїзмом штурмової піхоти, роботою артилерії, західної зброї. Костянтин Денисов наголосив, що нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, проте просування дається важкою ціною, оскільки окупанти постійно атакують з артилерії та намагаються контратакувати.

Крім цього, у ворога покращилася ситуація з FPV-дронами, ними він притискає українську піхоту та не дає активно відбивати атаки, також російські БПЛА полюють на військову техніку.