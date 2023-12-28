Силы сопротивления уничтожили железнодорожный мост

По его словам, по этому мосту уже не впервые наносили удары. Когда россияне сконцентрировали большое количество строителей для восстановления моста, он был разрушен еще раз.

Хочу отметить то, что было сделано вчера – это уничтожение железнодорожного моста вблизи села Светлодолинское Мелитопольского района. Там враг сконцентрировал множество строителей… Но теперь даже остатки моста были разрушены, - подчеркнул Федоров. Поделиться

Он также рассказал, что этот мост был на пути армии РФ к временно оккупированным Токмаку и Молочанску – населенным пунктам, которые Россия сейчас активно обороняет.

Именно по железным дорогам враг больше всего опрокидывает свое вооружение и боеприпасы к линии фронта в Запорожской области, – добавил он. Поделиться

Что известно о тактике ВС РФ на Мелитопольском направлении

В Мелитопольском направлении Вооруженные силы Российской Федерации могут намеренно отходить со своих позиций, чтобы затянуть украинских военных в ловушки. Об этом сообщил боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Враг очень подлый и коварный. Наши ребята за последнюю неделю дважды попали в ловушку и чудом вышли из нее, – сказал Константин Денисов. Поделиться

Он отметил, что оккупанты отходят на определенных участках, будто покидают позиции, после чего украинские бойцы туда заходят, а враг начинает простреливать. Также ВС РФ могут специально загонять ВСУ на локальные участки дорог, чтобы начали расстреливать. По словам Денисова, боевики устроили много ловушек, поскольку понимают, что в лоб, то и дело преуспеть не могут.

Также он рассказал, что в Мелитопольском направлении наблюдаются тактические успехи ВСУ. В частности, они связаны со многими факторами – героизмом штурмовой пехоты, работой артиллерии, западного оружия. Константин Денисов подчеркнул, что недавно Силы обороны заняли выгодные позиции в этом направлении, однако продвижение дается тяжелой ценой, поскольку оккупанты постоянно атакуют с артиллерии и пытаются контратаковать.

Кроме того, у врага улучшилась ситуация с FPV-дронами, ими он прижимает украинскую пехоту и не дает активно отражать атаки, также российские БПЛА охотятся на военную технику.