АТЕШ влаштував диверсію на ключовій залізниці у Волгограді — відео

Партизани провели диверсію на залізниці у російському Волгограді. Це завадило логістиці російських військ.

Що відомо про нову диверсію у Волгограді

Один з агентів "Атеш" підпалив релейну шафу на станції Максима Горького у Волгограді. Партизани зазначають, що на деякий час це зупинило перекидання військової техніки.

Цей об'єкт дуже важливий для путінського режиму з погляду логістики. Ця станція — важливий вузол, через який військові склади йдуть до Криму та Ростова. Тепер в окупантів будуть із цим проблеми, — йдеться у повідомленні. Поширити

"Атеш" не повідомляє дату, коли сталася диверсія для безпеки агента.

Що відомо про інші диверсії на території РФ

1 грудня 2023 року в результаті спецоперації Служби безпеки України на Байкало-Амурській залізничній магістралі у РФ вибухнув ще один потяг із паливом.

Підрив став другим етапом спецоперації СБУ із виведення з ладу цієї важливої залізничної магістралі. Її росіяни використовують у тому числі й для військової логістики.

Так, перший вантажний потяг вибухнув безпосередньо в Північномуйському тунелі. Для продовження руху росіяни почали використовувати об'їзний шлях, що проходить через "Чортів міст".

Також в ніч на 30 листопада стався вибух на Байкало-Амурській магістралі в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії. Це була спецоперація СБУ.

За попередніми даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої.

Пізніше російські пропагандисти заявили, що "причиною пожежі вантажного поїзда стало замикання кабельної мережі".