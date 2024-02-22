Войска РФ перебрасывают часть сил с Авдеевки на Бахмутское направление

Российская армия опрокидывает часть своих сил с Авдеевского направления на Бахмутское. В частности, речь идет о военной технике – под Бахмутом начали замечать устаревшую российскую технику, которой раньше там не было.
На каком направлении зафиксирован перебрасывание сил ВС РФ
Об этом рассказал майор Национальной гвардии, начальник штаба артиллерии 4-й бригады "Рубеж" Денис Нагорный. Такие действия РФ свидетельствуют о перераспределении сил врага по определенным направлениям.
По словам Нагорного, в зоне ответственности 4-й бригады "Рубеж" в последние дни активизировалось применение россиянами артиллерии.
Нагорный добавил, что российские оккупанты могут использовать Бахмут как одну из логистических цепей. Враг может сосредоточить основные усилия на Лиманском или Купянском направлениях, или использовать Бахмут как отвлекающий удар.
Что говорят украинские военные
По словам заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, ключевым направлением оккупационной армии РФ после захвата Авдеевки станет Ласточкино.
У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать.
Он подчеркнул, что 3 ОШБр занимает оборонительные рубежи вместе с другими подразделениями ВСУ вокруг Авдеевки.
Интенсивность боев высока, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодня — Ласточкино. Мы четко осознаем, что в самом городе при*** имеют достаточно сил для дальнейшего наступления, — объясняет Жорин.
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