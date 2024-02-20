Преступная армия РФ продолжает штурмовать позиции украинских военных после захвата Авдеевки в Донецкой области, однако оккупанты задействуют уже другую тактику.
Что известно о новой тактике армии РФ в районе Авдеевки
Он отметил, что о полноценном продолжении наступления армии РФ в районе Авдеевки речь не идет.
По его словам, скорее российские оккупанты проводят разведку боем.
Что известно об обороне ВСУ на Авдеевском направлении
Лиховой также раскрыл подробности строительства украинскими военными оборонных линий в этом направлении.
По словам Лиховия, РФ также заметно сократила использование авиации по линии фронта на Авдеевском направлении.
Причиной Лиховой называет успешную работу Сил обороны по уничтожению российских самолетов.
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