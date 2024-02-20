ВСУ раскрыли детали новой тактики армии РФ под Авдеевкой
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ раскрыли детали новой тактики армии РФ под Авдеевкой

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Преступная армия РФ продолжает штурмовать позиции украинских военных после захвата Авдеевки в Донецкой области, однако оккупанты задействуют уже другую тактику.

Что известно о новой тактике армии РФ в районе Авдеевки

Некоторые попытки штурмов с их стороны наблюдаются, но это другая тактика, чем была задействована в Авдеевке. Это тактика малых штурмовых групп с использованием небольшого количества бронетехники. Однако это уже другие условия, другое поле. И здесь наши защитники и защитницы имеют немного больше преимуществ на открытой местности. Таким образом, за минувшие сутки здесь было отражено 9 атак противника, - отмечает спикер Оперативно-стратегической группировки Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

Он отметил, что о полноценном продолжении наступления армии РФ в районе Авдеевки речь не идет.

По его словам, скорее российские оккупанты проводят разведку боем.

Что известно об обороне ВСУ на Авдеевском направлении

Лиховой также раскрыл подробности строительства украинскими военными оборонных линий в этом направлении.

Там несколько эшелонов обороны, они подготовлены. Информация о качестве этой фортификации закрыта, потому что мы не хотим помогать противнику, - объяснил Лиховой.

По словам Лиховия, РФ также заметно сократила использование авиации по линии фронта на Авдеевском направлении.

За минувшие сутки противник сократил использование авиации, он нанес лишь 2 авиаудара на всей протяженности операционной зоны "Таврии". Это не идет ни в какое сравнение с тем, что было на прошлой неделе. Тогда эти числа достигали 73 ударов в сутки, регулярно были от 50 до 70, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

Причиной Лиховой называет успешную работу Сил обороны по уничтожению российских самолетов.

Надо смотреть на продолжение этой тенденции, не знаю, совпадение ли это с успешной работой нашей противовоздушной обороны на восточном направлении, когда было одна за другой поражено несколько российских "сушек", в том числе и тех, которые применяют КАБы - управляемые авиабомбы, - отмечает пресс-секретарь ОСУВ. "Таврия".

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