Некоторые попытки штурмов с их стороны наблюдаются, но это другая тактика, чем была задействована в Авдеевке. Это тактика малых штурмовых групп с использованием небольшого количества бронетехники. Однако это уже другие условия, другое поле. И здесь наши защитники и защитницы имеют немного больше преимуществ на открытой местности. Таким образом, за минувшие сутки здесь было отражено 9 атак противника, - отмечает спикер Оперативно-стратегической группировки Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.