ВСУ уничтожили более 47 тыс военных РФ за время Авдеевской операции

На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских окупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

Что известно о потерях РФ на Авдеевском направлении

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

личного состава — 47 186 человек;

танки — 364;

артиллерийские системы — 248;

боевые бронемашины — 748;

самолеты — 5.

Фото — t.me/otarnavskiy

Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину, — добавил Тарнавский. Поделиться

Что известно об отступлении ВСУ из Авдеевки

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.