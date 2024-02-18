ВСУ уничтожили более 47 тыс военных РФ за время Авдеевской операции

На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских окупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.
Что известно о потерях РФ на Авдеевском направлении
За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:
личного состава — 47 186 человек;
танки — 364;
артиллерийские системы — 248;
боевые бронемашины — 748;
самолеты — 5.
Что известно об отступлении ВСУ из Авдеевки
Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.
Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.
16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.
Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.
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