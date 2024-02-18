ВСУ уничтожили более 47 тыс военных РФ за время Авдеевской операции
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 47 тыс военных РФ за время Авдеевской операции

Александр Тарнавский
ВСУ
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На Авдеевском направлении украинские защитники нанесли врагу огромные потери и уничтожили значительный резерв российских окупантов, который те планировали применить на других участках фронта для наступательных действий.

Что известно о потерях РФ на Авдеевском направлении

За 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции (с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024) года на Авдеевском направлении общие потери российских войск составили:

  • личного состава — 47 186 человек;

  • танки — 364;

  • артиллерийские системы — 248;

  • боевые бронемашины — 748;

  • самолеты — 5.

Фото — t.me/otarnavskiy

Благодарю каждого воина за стойкость, мужество и героизм. За каждого уничтоженного оккупанта. За каждый сожженный танк и бронемашину, — добавил Тарнавский.

Что известно об отступлении ВСУ из Авдеевки

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

16 февраля командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.

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