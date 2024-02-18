Как сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), армия России была вынуждена привлечь к "мясным штурмам" в Авдеевке элитные подразделения Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.
Спецподразделения ГРУ РФ понесли бешеные потери в Авдеевке
Согласно данным ЦНС, российское командование использовало свой спецназ для "мясных штурмов".
Что важно понимать, оно решилось на такой шаг на фоне масштабных потерь российской пехоты во время штурма Авдеевки.
Кроме того, сообщается, что российские грушники были разбиты украинскими защитниками, встретившими врага на подготовленных позициях.
Потери армии РФ по состоянию на утро 18 февраля 2024 года
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, общие боевые потери врага с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 402430 (+1080) человек,
танков ‒ 6487 (+11) ед,
боевых бронированных машин ‒ 12198 (+53) ед,
артиллерийских систем – 9709 (+40) ед,
РСЗО – 984 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 674 (+3) ед,
самолетов – 335 (+3) ед,
вертолетов – 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7449 (+36),
крылатые ракеты ‒ 1898 (+2),
корабли /катера ‒ 25 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 12736 (+2) ед,
специальная техника – 1540 (+7).
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