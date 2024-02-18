Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), армія Росії була змушена залучити до "м’ясних штурмів" в Авдіївці елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Спецпідрозділи ГРУ РФ зазнали шалених втрат в Авдіївці

Згідно з даними ЦНС, російське командування використовувало свій спецназ для “м’ясних штурмів”.

Що важливо розуміти, воно наважилося на такий крок на тлі шалених втрат російської піхоти під час штурму Авдіївки.

Окупанти залучали до “м’ясних штурмів” елітні підрозділи головного розвідувального управління генштабу зс рф. Через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів гру до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи гру гш зс рф. Поширити

Окрім того, наголошується, що російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях.

Втрати армії РФ станом на ранок 18 лютого 2024 року

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали: