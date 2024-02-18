ЦНС дізнався неочікуваний факт про битву за Авдіївку
Категорія
Україна
Дата публікації

ЦНС дізнався неочікуваний факт про битву за Авдіївку

ГРУ РФ
Джерело:  ЦНС

Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), армія Росії була змушена залучити до "м’ясних штурмів" в Авдіївці елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.

Спецпідрозділи ГРУ РФ зазнали шалених втрат в Авдіївці

Згідно з даними ЦНС, російське командування використовувало свій спецназ для “м’ясних штурмів”.

Що важливо розуміти, воно наважилося на такий крок на тлі шалених втрат російської піхоти під час штурму Авдіївки.

Окупанти залучали до “м’ясних штурмів” елітні підрозділи головного розвідувального управління генштабу зс рф. Через залучення підготовленого особового складу спецпідрозділів гру до нетипових завдань фактично частково втратили бойові спроможності кращі підрозділи гру гш зс рф.

Окрім того, наголошується, що російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях.

Втрати армії РФ станом на ранок 18 лютого 2024 року

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 402430(+1080) осіб,

  • танків — 6487 (+11) од,

  • бойових броньованих машин — 12198 (+53) од,

  • артилерійських систем — 9709 (+40) од,

  • РСЗВ — 984 (+0) од,

  • засоби ППО — 674 (+3) од,

  • літаків — 335 (+3) од,

  • гелікоптерів — 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7449 (+36),

  • крилаті ракети — 1898 (+2),

  • кораблі /катери — 25 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 12736 (+2) од,

  • спеціальна техніка — 1540 (+7).

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