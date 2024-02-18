Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), армія Росії була змушена залучити до "м’ясних штурмів" в Авдіївці елітні підрозділи Головного розвідувального управління Генштабу ЗС РФ.
Спецпідрозділи ГРУ РФ зазнали шалених втрат в Авдіївці
Згідно з даними ЦНС, російське командування використовувало свій спецназ для “м’ясних штурмів”.
Що важливо розуміти, воно наважилося на такий крок на тлі шалених втрат російської піхоти під час штурму Авдіївки.
Окрім того, наголошується, що російські грушники були розбиті українськими захисниками, які зустріли ворога на підготовлених позиціях.
Втрати армії РФ станом на ранок 18 лютого 2024 року
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 18.02.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 402430(+1080) осіб,
танків — 6487 (+11) од,
бойових броньованих машин — 12198 (+53) од,
артилерійських систем — 9709 (+40) од,
РСЗВ — 984 (+0) од,
засоби ППО — 674 (+3) од,
літаків — 335 (+3) од,
гелікоптерів — 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7449 (+36),
крилаті ракети — 1898 (+2),
кораблі /катери — 25 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 12736 (+2) од,
спеціальна техніка — 1540 (+7).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-