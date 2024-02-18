ЗСУ знищили понад 47 тис військових РФ за час Авдіївської операції
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 47 тис військових РФ за час Авдіївської операції

Олександр Тарнавський
ЗСУ

На Авдіївському напрямку українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій.

Що відомо про втрати РФ на Авдіївському напрямку

За 4 місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали:

  • особового складу — 47 186 осіб;

  • танки — 364;

  • артилерійські системи — 248;

  • бойові бронемашини — 748;

  • літаки — 5.

Фото — t.me/otarnavskiy

Дякую кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм. За кожного знищеного окупанта. За кожен спалений танк та бронемашину, — додав Тарнавський.

Що відомо про відступ ЗСУ з Авдіївки

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

16 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

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