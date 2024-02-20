Армия РФ расстреляла военнопленных ВСУ вблизи Роботиного — DeepState
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ расстреляла военнопленных ВСУ вблизи Роботиного — DeepState

ВСУ
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Источник:  DeepState

Преступная армия РФ устроила расстрелы украинских военнопленных вблизи Роботиного в Запорожской области.

Что известно о расстрелах украинских военнопленных вблизи Роботиного

Оккупанты снова расстреляли украинских бойцов, на этот раз возле Роботиного. По данным смежных подразделений, 18 февраля россияне наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан". Противник в очередной раз пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен расстрелял наших бойцов. Кадры уже появились в сети, – отмечают аналитики DeepState и добавляют в публикацию соответствующее видео.

Что известно о ситуации в Запорожской области

По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты в Запорожском направлении применяют против украинских военных ядовитые вещества.

Тарнавский отметил, что оккупанты уменьшили использование авиации, однако проводили постоянные атаки и совершали обстрелы из артиллерии.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" противник за минувшие сутки сократил активность авиации - нанес лишь 2 авиаудара, но провел 42 боевых столкновения и совершил 1040 артобстрелов. В частности, и в Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ: зафиксировано в общей сложности 4 сброса гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия, - отмечает Тарнавский.

Он подчеркнул, что в районе Авдеевки Донецкой области враг пытается атаковать небольшими штурмовыми группами.

За прошедшие сутки украинские военные отбили 9 атак возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении продолжаем сдерживать агрессора недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где отбита 21 атака. На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти наступление в районе населенного пункта Старомайорское, отмечает Тарнавский.

В Запорожском направлении, отметил он, существенных изменений не произошло - Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного.

Ситуация остается контролируемой, украинские воины стойко удерживают оборону и активными действиями уничтожают врага. Так, общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе - 644 человека, в вооружении и военной технике - 47 единиц, не считая БпЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА разных типов, - подчеркнул командующий ОСУВ Таврия.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.

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