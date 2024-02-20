Преступная армия РФ устроила расстрелы украинских военнопленных вблизи Роботиного в Запорожской области.
Что известно о расстрелах украинских военнопленных вблизи Роботиного
Что известно о ситуации в Запорожской области
По информации командующего ОСУВ "Таврия", бригадного генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты в Запорожском направлении применяют против украинских военных ядовитые вещества.
Тарнавский отметил, что оккупанты уменьшили использование авиации, однако проводили постоянные атаки и совершали обстрелы из артиллерии.
Он подчеркнул, что в районе Авдеевки Донецкой области враг пытается атаковать небольшими штурмовыми группами.
За прошедшие сутки украинские военные отбили 9 атак возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского.
В Запорожском направлении, отметил он, существенных изменений не произошло - Силами обороны отражены 11 атак захватчиков возле Малиновки и Роботиного.
Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 состав горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.
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