Що відомо про розстріли українських військовополонених поблизу Роботиного

Окупанти знову розстріляли українських бійців, цього разу біля Роботиного. За даними суміжних підрозділів, 18 лютого росіяни наступали на село з півдня і захопили частину великого опорного пункту, де залишилося троє бійців 3-ї БрОП "Спартан". Противник вчергове нехтуючи правилами і звичаями війни, взявши в полон розстріляв наших бійців. Кадри вже з'явилися в мережі, - зазначають аналітики DeepState і додають у публікацію відповідне відео. Поширити

Що відомо про ситуацію у Запорізькій області

За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти на Запорізькому напрямку застосовують проти українських військових отруйні речовини.

Тарнавський зазначив, що окупанти зменшили використання авіації, однак проводили постійні атаки та здійснювали обстріли з артилерії.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" противник за минулу добу скоротив активність авіації - завдав лише 2 авіаудари, але провів 42 бойових зіткнення та вчинив 1040 артобстрілів. Зокрема, і на Запорізькому напрямку, і на Донеччині росіяни поновили застосування отруйних речовин: зафіксовано загалом 4 скиди гранат із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії, - зазначає Тарнавський. Поширити

Він підкреслив, що в районі Авдіївки на Донеччині ворог намагається атакувати невеликими штурмовими групами.

Протягом минулої доби українські військові відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку продовжуємо стримувати агресора неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де відбито 21 атаку. На Новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався йти наступ в районі населеного пункту Старомайорське, - зазначає Тарнавський. Поширити

На Запорізькому напрямку, зауважив він, суттєвих змін не відбулося - Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.

Ситуація залишається контрольованою, українські воїни стійко тримають оборону та активними діями нищать ворога. Так, загальні втрати росіян минулої доби склали: в живій силі - 644 особи, в озброєнні та військовій техніці - 47 одиниць, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобілів. Нейтралізовано або знищено 272 БпЛА різних типів, - наголосив командувач ОСУВ “Таврія”. Поширити

Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.