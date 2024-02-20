Злочинна армія РФ влаштувала розстріли українських військовополонених поблизу Роботиного у Запорізькій області.
Що відомо про розстріли українських військовополонених поблизу Роботиного
Що відомо про ситуацію у Запорізькій області
За інформацією командувача ОСУВ “Таврія”, бригадного генерала Олександра Тарнавського, російські окупанти на Запорізькому напрямку застосовують проти українських військових отруйні речовини.
Тарнавський зазначив, що окупанти зменшили використання авіації, однак проводили постійні атаки та здійснювали обстріли з артилерії.
Він підкреслив, що в районі Авдіївки на Донеччині ворог намагається атакувати невеликими штурмовими групами.
Протягом минулої доби українські військові відбили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського.
На Запорізькому напрямку, зауважив він, суттєвих змін не відбулося - Силами оборони відбито 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного.
Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів та ще 1 важливий об'єкт противника.
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