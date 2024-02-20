ЗСУ розкрили деталі нової тактики армії РФ під Авдіївкою

Певні спроби штурмів з їхнього боку спостерігаються, але це інша тактика, ніж була задіяна в Авдіївці. Це тактика малих штурмових груп із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Однак, це вже інші умови, інше поле. І тут наші захисники та захисниці мають трохи більше переваги на відкритій місцевості. Таким чином, за минулу добу тут було відбито 9 атак противника, - зазначає речник Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.