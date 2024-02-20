ЗСУ розкрили деталі нової тактики армії РФ під Авдіївкою
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розкрили деталі нової тактики армії РФ під Авдіївкою

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Злочинна армія РФ продовжує штурмувати позиції українських військових після захоплення Авдіївки на Донеччині, однак окупанти задіють вже іншу тактику. 

Що відомо про нову тактику армії РФ в районі Авдіївки

Певні спроби штурмів з їхнього боку спостерігаються, але це інша тактика, ніж була задіяна в Авдіївці. Це тактика малих штурмових груп із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Однак, це вже інші умови, інше поле. І тут наші захисники та захисниці мають трохи більше переваги на відкритій місцевості. Таким чином, за минулу добу тут було відбито 9 атак противника, - зазначає речник Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій.

Він зазначив, що про повноцінне продовження наступу армії РФ в районі Авдіївки мова не йде.

За його словами, скоріше російські окупанти проводять розвідку боєм.

Що відомо про оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку

Лиховій також розкрив подробиці будівництва українськими військовими оборонних ліній на цьому напрямку.

Там є кілька ешелонів оборони, вони підготовлені. Інформація стосовно якості цієї фортифікації є закритою, тому що ми не хочемо допомагати противнику, - пояснив Лиховій.

За словами Лиховія, РФ також помітно скоротила використання авіації по лінії фронту на Авдіївському напрямку. 

За минулу добу противник скоротив використання авіації, він завдав лише 2 авіаудари на всій протяжності операційної зони "Таврії". Це не йде ні в яке порівняння з тим, що було минулого тижня. Тоді ці числа сягали 73-ьох ударів за добу, регулярно були від 50 до 70, - підкреслив речник ОСУВ “Таврія”.

Причиною Лиховій називає успішну роботу Сил оборони зі знищення російських літаків.

Треба дивитися на продовження цієї тенденції, не знаю, чи це співпадіння з успішною роботою нашої протиповітряної оборони на східному напрямку, коли було одна за одною уражено кілька російських "сушок", зокрема й тих, які застосовують КАБи – керовані авіабомби, - зазначає речник ОСУВ “Таврія”.

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