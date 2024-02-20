ЗСУ розкрили деталі нової тактики армії РФ під Авдіївкою

Злочинна армія РФ продовжує штурмувати позиції українських військових після захоплення Авдіївки на Донеччині, однак окупанти задіють вже іншу тактику.
Що відомо про нову тактику армії РФ в районі Авдіївки
Він зазначив, що про повноцінне продовження наступу армії РФ в районі Авдіївки мова не йде.
За його словами, скоріше російські окупанти проводять розвідку боєм.
Що відомо про оборону ЗСУ на Авдіївському напрямку
Лиховій також розкрив подробиці будівництва українськими військовими оборонних ліній на цьому напрямку.
За словами Лиховія, РФ також помітно скоротила використання авіації по лінії фронту на Авдіївському напрямку.
Причиною Лиховій називає успішну роботу Сил оборони зі знищення російських літаків.
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