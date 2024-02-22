Армія РФ перекидає резервні підрозділи в район Авдіївки
Категорія
Україна
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Армія РФ перекидає резервні підрозділи в район Авдіївки

Армія РФ
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ в районі Авдіївки підсилюється резервними підрозділами та хоче домогтись певних успіхів до сакральних для себе дат 23-24 лютого. 

Що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку

За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, окупаційна армія РФ за рахунок наявних резервів підсилює підрозділи в районі Авдіївки, де після захоплення населеного пункту російські військові злочинці провели перегрупування.

Деякі позиції вони посилюють, але і ми зі свого боку також посилюємо свої лінії оборони додатковими підрозділами, — зазначив Лиховій.

Він також підкреслив, що у Запорізькій області ворожий тиск протягом останньго часу значно знизився.

Протягом минулої доби у Запорізькій області було відбито 8 ворожих атак.

Лиховій підкреслив, що наразі ключові зусилля російських окупантів концентруються в районах Авдїівки та Мар’їнки.

Так поблизу Мар’їнки ЗСУ протягом доби відбили 14 ворожих атак.

А поблизу Степового, Сєверного, Ласточкиного, Невельського і Первомайського ЗСУ відбили 19 атак.

Найімовірніше, ворог хоче здобути успіхи до їхніх "червоних дат" в календарі, пов’язаних з 23 лютого, та трагічним для нас всіх днем, 24 лютого. Вони там розвивають активність, — припускає Лиховій.

Що відомо про ситуацію в районі Бахмута

За інформацією командування Сухопутних військ ЗСУ, злочинна армія РФ намагалась провести наступ по лінії "Часів Яр — Хромово — Бахмут".

Однак окупантам довелось відступити внаслідок втрати великої кількості бронетехніки.

Втрата великої кількості броньованих машин противника під час сьогоднішнього наступу спонукала росіян відступити, — зазначають представники Сухопутних сил.

Зокрема, як зазначається, допоміг зупинити окупантів підрозділ "Перун", спаливши 2 БМД на цій ділянці.

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