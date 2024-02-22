Злочинна армія РФ в районі Авдіївки підсилюється резервними підрозділами та хоче домогтись певних успіхів до сакральних для себе дат 23-24 лютого.
Що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку
За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, окупаційна армія РФ за рахунок наявних резервів підсилює підрозділи в районі Авдіївки, де після захоплення населеного пункту російські військові злочинці провели перегрупування.
Він також підкреслив, що у Запорізькій області ворожий тиск протягом останньго часу значно знизився.
Протягом минулої доби у Запорізькій області було відбито 8 ворожих атак.
Лиховій підкреслив, що наразі ключові зусилля російських окупантів концентруються в районах Авдїівки та Мар’їнки.
Так поблизу Мар’їнки ЗСУ протягом доби відбили 14 ворожих атак.
А поблизу Степового, Сєверного, Ласточкиного, Невельського і Первомайського ЗСУ відбили 19 атак.
Що відомо про ситуацію в районі Бахмута
За інформацією командування Сухопутних військ ЗСУ, злочинна армія РФ намагалась провести наступ по лінії "Часів Яр — Хромово — Бахмут".
Однак окупантам довелось відступити внаслідок втрати великої кількості бронетехніки.
Зокрема, як зазначається, допоміг зупинити окупантів підрозділ "Перун", спаливши 2 БМД на цій ділянці.
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